Аномальная жара повредила автобан: движение к Берлину парализовано

Автобан в Германии повредился из-за жары / Фото: Michael Bahlo/dpa

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Экстремальная жара, накрывшая Европу, спровоцировала повреждение автобана в Германии. Одну из главных автомагистралей страны пришлось перекрыть. Поэтому на пути в Берлин и из города образовались огромные пробки.

Об этом сообщает App Ekkow.

В Германии из-за жары повредился один из главных автобанов страны

Экстремальные летние температуры спровоцировали масштабное повреждение дорожного покрытия на одной из ключевых автомагистралей Германии — трассе А2, обеспечивающей сообщение между востоком и западом страны.

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Из-за стремительного ухудшения состояния полотна правоохранители вынуждены вводить дополнительные ограничения и перекрывать новые участки.

Это привело к длительным задержкам в движении транспорта, который парализовало на многих участках автомагистрали. По информации местной полиции, зона разрушений на автобане, соединяющей Берлин с западными регионами Германии, постоянно расширяется в районе города Цизар, расположенного в восточной земле Бранденбург.

«Автомагистраль А2 продолжает разрушаться. В результате одну развязку за другой приходится закрывать», — заявил на днях представитель полиции Германии.

Поток транспорта экстренно перенаправляется на альтернативные местные дороги. Однако представители власти предостерегают, что повреждение покрытия вблизи Цизара является критическим.

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В результате сильного термического давления и перегрева бетонные плиты у съезда Воллина в направлении Берлина сместились друг относительно друга, из-за чего прямо у проезжей части лежат обломки бетона.

Впервые деформацию полотна из-за аномальной жары зафиксировали еще в четверг — в направлении Ганновера, а также на отрезке между Цизаром и Воллином по дороге в Берлин.

Поскольку автобан А2 является одним из важнейших транспортных коридоров государства, блокировка движения спровоцировала масштабный коллапс. Точки объезда также моментально застряли в многокилометровых пробках. Правоохранители упорно призывают водителей по возможности полностью избегать поездок по этой трассе.

«Текущая информация о дорожном движении на Google-картах является неточной. Время ожидания значительно дольше, чем указано», — сказала представитель полиции.

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Тем, кто не может отменить поездки по автобану А2, советуют подготовиться к долгой дороге в жарких условиях. Водителям и пассажирам рекомендуют обязательно взять с собой большой запас питьевой воды, еду, а также все необходимые препараты регулярного употребления.

NASA подтвердило начало Эль-Ниньо

Напомним, NASA официально подтвердило начало климатического явления Эль-Ниньо. Спутники зафиксировали, что уровень воды в экваториальной части Тихого океана поднялся из-за ее термического расширения, что свидетельствует о сильном перегреве и накоплении тепла под поверхностью.

По данным Daily Mail, ученые заметили сходство нынешней ситуации к мощному «супер явлению» 1997 года: спутники еще весной зафиксировали «волны Кельвина» — огромные потоки теплой воды, движущиеся с востока на запад. Вероятность развития этого природного феномена в течение июня — августа оценивается более чем в 80%.

Это природное явление возникает, когда ветры над Тихим океаном слабеют или меняют направление, останавливая подъем прохладных глубинных вод. Эль-Ниньо будет иметь широкомасштабное влияние на глобальный климат, вызывая экстремальную жару почти везде в мире.

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