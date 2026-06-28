Аномальна спека пошкодила автобан: рух до Берліна паралізовано

Автобан у Німеччині пошкодився через спеку / Фото: Michael Bahlo/dpa

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Екстремальна спека, що накрила Європу, спровокувала пошкодження автобану у Німеччині. Одну з головних автомагістралей країни довелося перекрити. Через це на шляху до Берліна та з міста утворилися величезні затори.

Про це повідомляє App Ekkow.

У Німеччині через спеку пошкодився один з головних автобанів країни

Екстремальні літні температури спровокували масштабне пошкодження дорожнього покриття на одній із ключових автомагістралей Німеччини — трасі А2, яка забезпечує сполучення між сходом і заходом країни.

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Через стрімке погіршення стану полотна правоохоронці змушені запроваджувати додаткові обмеження та перекривати нові ділянки.

Це призвело до тривалих затримок у русі транспорту, який паралізувало на багатьох ділянках автомагістралі. За інформацією місцевої поліції, зона руйнувань на автобані, що з’єднує Берлін із західними регіонами Німеччини, невпинно розширюється в районі міста Цизар, розташованого у східній землі Бранденбург.

«Автомагістраль А2 продовжує руйнуватися. В результаті одну розв’язку за іншою доводиться закривати», — заявив днями речник поліції Німеччини.

Наразі потік транспорту екстрено перенаправляють на альтернативні місцеві дороги. Проте представники влади застерігають, що пошкодження покриття поблизу Цизара є критичними.

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Унаслідок сильного термічного тиску та перегріву бетонні плити біля з’їзду Воллін у напрямку Берліна змістилися одна відносно одної, через що прямо біля проїжджої частини лежать уламки бетону.

Вперше деформацію полотна через аномальну спеку зафіксували ще в четвер — у напрямку Ганновера, а також на відрізку між Цизаром та Волліном дорогою до Берліна.

Оскільки автобан А2 є одним із найважливіших транспортних коридорів держави, блокування руху спровокувало масштабний колапс. Точки об’їзду також моментально застрягли у багатокілометрових заторах. Правоохоронці наполегливо закликають водіїв за можливості повністю уникати поїздок цією трасою.

«Поточна інформація про дорожній рух на Google-картах є неточною. Час очікування значно довший, ніж зазначено», — сказала речниця поліції.

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Тим, хто не може скасувати поїздки автобаном А2, радять підготуватися до довгої дороги в спекотних умовах. Водіям та пасажирам рекомендують обов’язково взяти із собою великий запас питної води, їжу, а також усі необхідні медичні препарати регулярного вживання.

NASA підтвердило початок Ель-Ніньйо

Нагадаємо, NASA офіційно підтвердило початок кліматичного явища Ель-Ніньйо. Супутники зафіксували, що рівень води в екваторіальній частині Тихого океану піднявся через її термічне розширення, що свідчить про сильне перегрівання та накопичення тепла під поверхнею.

За даними Daily Mail, науковці помітили подібність нинішньої ситуації до потужного «суперявища» 1997 року: супутники ще навесні зафіксували «хвилі Кельвіна» — величезні потоки теплої води, які рухаються зі сходу на захід. Ймовірність розвитку цього природного феномену протягом червня — серпня оцінюють у понад 80%.

Це природне явище виникає, коли вітри над Тихим океаном слабшають або змінюють напрямок, зупиняючи підйом прохолодних глибинних вод. Ель-Ніньйо матиме широкомасштабний вплив на глобальний клімат, спричиняючи екстремальну спеку майже скрізь у світі.

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