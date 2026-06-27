Смертельная жара в Париже: количество жертв достигло сотни, больницы работают на грани

В Париже зафиксирован ужасный рекорд смертности от жары / © rtvi.com

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Во время пика тепловой волны количество смертельных случаев в столице Франции возросло до 109 человек всего за одну пятницу, 26 июня. Этот критический показатель существенно выше средней статистики, ведь обычно в это время года экстренные службы фиксируют лишь около семи подобных смертей.

Об этом сообщает FranceInfo.

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В официальную статистику смертности не вошли пациенты, умершие непосредственно в больницах, поэтому реальное количество жертв может быть значительно выше. Экстренные службы зафиксировали более трех тысяч звонков и тридцати случаев остановки сердца за сутки. У некоторых пациентов медики фиксировали тепловой удар со сверхвысокой температурой тела, которая достигала почти 44 градусов.

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Из-за резкого ухудшения ситуации нагрузка на государственные больницы Парижа выросла на 36% по сравнению с обычным днем. Четыре региональных службы скорой помощи сообщили об общем росте количества вызовов на 80% в течение прошлой недели. Дополнительной трагедией стала гибель человека в результате утопления в канале Сен-Мартен, где граждане пытались самостоятельно спасаться от перегрева.

Красный уровень опасности

Несмотря на прогнозируемое постепенное ослабление жары, во Франции продолжают действовать серьезные меры безопасности. Тридцать пять департаментов страны все еще находятся под красным уровнем угрозы из-за экстремальной температуры. Параллельно метеорологи предупреждают о высоком риске возникновения сильных гроз на большинстве территорий.

Большинство департаментов Иль-де-Франс ожидают перехода к оранжевому уровню опасности уже в ближайшие сутки. Синоптики отмечают, что окончательное снятие максимальных тревог состоится не раньше вечера воскресенья.

Напомним, во время сильной жары специалисты советуют минимизировать пребывание на солнце, пить много воды и обязательно восстанавливать потерянные из потом минералы. Кроме того, необходимо позаботиться о домашних животных, которые сейчас особенно нуждаются в тени и постоянном доступе к свежей прохладной воде.

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