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Европа из-за аномальной жары под угрозой блекаута: перечень стран и что нужно знать туристам
Аналитики выяснили, какие популярные среди туристов страны могут первыми остаться без света этим летом.
Новая волна экстремальных температур создает критическую нагрузку на энергетические системы европейских государств. Из-за массового включения кондиционеров спрос на ток бьет рекорды, а перегретая инфраструктура оказалась на грани масштабных аварий. Наибольший риск перебоев эксперты связывают со странами Южной и Юго-Восточной Европы.
Об этом пишетRelocate.to.
Исследование, проведенное аналитиками сервиса Compare the Market в 85 странах мира, продемонстрировало угрожающую тенденцию. Лидером по росту потребления электричества во время жары оказалась Греция — там спрос взлетает почти на 40%.
В зоне особого риска оказались туристические регионы Черногории, Турции, Хорватии, Италии и Испании. Впрочем, специалисты успокаивают: графики обесточений там пока не планируют.
«Речь идет только о повышенном риске локальных аварий или кратковременных перебоев, если потребление превысит возможности электростанций и сетей», — отмечают авторы исследования.
В каких странах Европы отключения продолжаются дольше
Аналитики исследовали продолжительность перебоев с электроснабжением в Европе за последние пять лет. Длинные отключения фиксировали в Венгрии — в среднем почти 3 часа в год. Второе место заняла Словения (2,16 часов), а третье — Греция (1,63 часа).
«Эти данные не являются прямым прогнозом на нынешнее лето, однако они четко показывают, в каких странах энергетические сети раньше чаще сталкивались с длительными перебоями и авариями из-за перегрузки», — подчеркивают эксперты.
Даже кратковременное отсутствие света в странах с большим количеством населения обходится слишком дорого. Наибольшие финансовые потери из-за перебоев среди европейских государств терпит Италия — ежегодные убытки для домохозяйств там оценили более чем в 154 миллиона евро. Почти такой же показатель имеет и Польша.
«В расчеты входят испорченные из-за выключенных холодильников продукты, полное отсутствие охлаждения жилищ в жару, перебои с интернетом и другие бытовые последствия внезапного обесточивания домохозяйств», — констатируют аналитики рынка.
Во время волн аномального тепла проблема возникает сразу по двум причинам: рекордно растет спрос из-за кондиционеров, а высокая температура параллельно ухудшает работу трансформаторов и линий электропередачи. Если потребление превышает возможности сети, в системе падает частота, что приводит к экстренным аварийным отключениям света.
Погода в Европе — последние новости
Напомним, Европу накрыла экстремальная жара. Во Франции, Испании, Италии и других странах температура воздуха местами достигает +40–44°C. Синоптики объявили самые высокие уровни опасности (красный), во Франции закрыли сотни школ, ограничили движение транспорта, а в Италии красный уровень действует в 12 городах, включая Рим и Милан. Причиной аномалии стал поток горячего воздуха из Сахары.
К слову, экстремальная жара может значительно усугублять течение некоторых распространенных заболеваний. Эксперты выделяют четыре состояния, которые особенно часто обостряются в жару: сердечно-сосудистые проблемы (возрастает нагрузка на сердце), образование камней в почках (из-за обезвоживания), подагра (повышение уровня мочевой кислоты) и головная боль/мигрень (триггеры — обезвоживание, изменение давления и яркое солнце). Медики советуют пить больше воды и избегать продолжительного пребывания на солнце.