Европа из-за аномальной жары под угрозой блекаута: перечень стран и что нужно знать туристам

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Новая волна экстремальных температур создает критическую нагрузку на энергетические системы европейских государств. Из-за массового включения кондиционеров спрос на ток бьет рекорды, а перегретая инфраструктура оказалась на грани масштабных аварий. Наибольший риск перебоев эксперты связывают со странами Южной и Юго-Восточной Европы.

Об этом пишетRelocate.to.

Исследование, проведенное аналитиками сервиса Compare the Market в 85 странах мира, продемонстрировало угрожающую тенденцию. Лидером по росту потребления электричества во время жары оказалась Греция — там спрос взлетает почти на 40%.

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В зоне особого риска оказались туристические регионы Черногории, Турции, Хорватии, Италии и Испании. Впрочем, специалисты успокаивают: графики обесточений там пока не планируют.

«Речь идет только о повышенном риске локальных аварий или кратковременных перебоев, если потребление превысит возможности электростанций и сетей», — отмечают авторы исследования.

В каких странах Европы отключения продолжаются дольше

Аналитики исследовали продолжительность перебоев с электроснабжением в Европе за последние пять лет. Длинные отключения фиксировали в Венгрии — в среднем почти 3 часа в год. Второе место заняла Словения (2,16 часов), а третье — Греция (1,63 часа).

«Эти данные не являются прямым прогнозом на нынешнее лето, однако они четко показывают, в каких странах энергетические сети раньше чаще сталкивались с длительными перебоями и авариями из-за перегрузки», — подчеркивают эксперты.

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Даже кратковременное отсутствие света в странах с большим количеством населения обходится слишком дорого. Наибольшие финансовые потери из-за перебоев среди европейских государств терпит Италия — ежегодные убытки для домохозяйств там оценили более чем в 154 миллиона евро. Почти такой же показатель имеет и Польша.

«В расчеты входят испорченные из-за выключенных холодильников продукты, полное отсутствие охлаждения жилищ в жару, перебои с интернетом и другие бытовые последствия внезапного обесточивания домохозяйств», — констатируют аналитики рынка.

Во время волн аномального тепла проблема возникает сразу по двум причинам: рекордно растет спрос из-за кондиционеров, а высокая температура параллельно ухудшает работу трансформаторов и линий электропередачи. Если потребление превышает возможности сети, в системе падает частота, что приводит к экстренным аварийным отключениям света.

Погода в Европе — последние новости

Напомним, Европу накрыла экстремальная жара. Во Франции, Испании, Италии и других странах температура воздуха местами достигает +40–44°C. Синоптики объявили самые высокие уровни опасности (красный), во Франции закрыли сотни школ, ограничили движение транспорта, а в Италии красный уровень действует в 12 городах, включая Рим и Милан. Причиной аномалии стал поток горячего воздуха из Сахары.

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К слову, экстремальная жара может значительно усугублять течение некоторых распространенных заболеваний. Эксперты выделяют четыре состояния, которые особенно часто обостряются в жару: сердечно-сосудистые проблемы (возрастает нагрузка на сердце), образование камней в почках (из-за обезвоживания), подагра (повышение уровня мочевой кислоты) и головная боль/мигрень (триггеры — обезвоживание, изменение давления и яркое солнце). Медики советуют пить больше воды и избегать продолжительного пребывания на солнце.

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