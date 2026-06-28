"Тихий убивця" у Європі: понад 1300 смертей за тиждень — і це ще не кінець

Спека в Європі / © Associated Press

Реклама

Від 21 червня в Європі зареєстровано понад 1300 смертей, пов’язаних із рекордно високими температурами, які охопили значну частину континенту.

Про це повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус у дописі в мережі X.

За його словами, Європа залишається регіоном, який нагрівається найшвидше у світі.

Реклама

«Європа — континент, що нагрівається найшвидше на Землі: темпи потепління тут удвічі перевищують середньосвітові. Нині 150 мільйонів людей живуть в умовах екстремальної спеки, сотні загинули, школи зачинені, енергосистеми працюють на межі можливостей», — наголосив очільник ВООЗ.

Тедрос Гебреєсус пов’язав нинішню ситуацію зі змінами клімату та глобальним потеплінням.

«Під впливом кліматичних змін і глобального потепління „хвилі спеки раз на покоління“ перетворилися на майже щорічне явище. Нас попереджали», — зазначив він.

Голова ВООЗ підкреслив, що теплове навантаження часто називають «тихим убивцею», адже більшість європейських будівель, шкіл і робочих місць не були пристосовані до настільки високих температур.

Реклама

«Від 21 червня в Європі зафіксовано понад 1300 надлишкових смертей, пов’язаних із високими температурами», — повідомив Тедрос Гебреєсус.

Майже 200 мільйонів людей потерпали від спеки

Як повідомляє France24, у неділю щонайменше 191 мільйон жителів Європи перебували в умовах температури не нижче 35 градусів за Цельсієм. Найбільш інтенсивна спека спостерігалася в Німеччині, Чехії, Угорщині та Польщі.

Особливо складною ситуація стала у Чехії, де було зафіксовано новий температурний рекорд.

Метеорологічний інститут CHMI повідомив, що в місті Доксани, розташованому на північ від Праги, температура повітря сягнула 41,1°C, що стало другим рекордом країни за два дні поспіль.

Реклама

«Це перший випадок, коли ми зареєстрували температуру 41 градус на нашій офіційній мережі метеостанцій. Температура продовжує зростати, тому це не останній максимум», — зазначили в CHMI.

ВООЗ закликає готуватися до нових хвиль спеки

У Всесвітній організації охорони здоров’я наголошують, що екстремальна спека стає одним із головних викликів для систем охорони здоров’я.

«ВООЗ працює з державами-членами та партнерами над протидією загрозам для здоров’я, які несе екстремальна спека, зосереджуючись на готовності, профілактиці та зміцненні систем охорони здоров’я», — заявив Тедрос Гебреєсус.

За його словами, організація закликає європейські держави впроваджувати комплексні плани дій щодо захисту населення від наслідків високих температур як складову ширшої стратегії адаптації до кліматичних змін.

Реклама

Нагадаємо, понеділок, 29 червня, принесе українцям аномальну спеку — особливо нестерпною вона буде на заході країни, де синоптики прогнозують температурні рекорди.

Новини партнерів