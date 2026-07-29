Можно ли пить воду из бюветов в Киеве: специалисты дали четкий ответ

Бювет / © КГГА

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Воду из киевских бюветов можно пить без кипячения, если комплекс включен и работает. Все бюветы контролируют дистанционно, а в случае обнаружения отклонений их оперативно отключают до устранения проблемы.

Об этом рассказали в сюжете «Київ24».

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Специалисты объяснили, что жара не влияет непосредственно на артезианскую воду, поскольку она залегает на глубине от 90 до 340 метров и защищена от внешних факторов и осадков.

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В то же время, высокая температура может влиять на качество воды уже на выходе из бювета. В частности, на кране могут плодиться бактерии и другие микроорганизмы.

Поэтому летом, особенно утром или в первой половине дня, перед набором воды советуют открыть кран и дать ей стечь в течение одной-двух минут.

Воду нужно набирать только в чистую тару, хранить в прохладном месте и не больше трех дней.

Как проверяют воду в бюветах

Все бюветные комплексы столицы находятся под контролем "Киевводоканала". Во время жары сокращенный анализ воды проводят ежемесячно по семи показателям, а полное исследование — ежегодно по 47 показателям.

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Работу комплексов контролируют дистанционно. Если специалисты фиксируют проблему, бювет сразу же отключают, проводят проверку и возобновляют его работу только после устранения нарушений.

Таким образом, если бювет работает, значит, его проверили, а вода пригодна для потребления.

Почему вода в разных бюветах имеет разный вкус

Вкус воды зависит от водоносного горизонта, из которого ее добывают. В Киеве используют воду из сеноманского и юрского горизонтов.

Также на вкус оказывают влияние минеральный состав и глубина скважины. Самые мелкие из них имеют глубину около 90 метров, а самые глубокие достигают 340 метров.

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Именно поэтому вода в разных бюветах может несколько отличаться по вкусу, однако это не означает, что она опасна.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируется пересмотреть тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод. Его предлагают установить на уровне 63 гривен.

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