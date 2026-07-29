"Ковры" налички на полу: у врачей, которые "продавали инвалидность", нашли миллионы гривен (фото)

В Харьковской области разоблачили торговцев инвалидностью / © Офис Генерального прокурора

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В Харьковской области правоохранители разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации. Сотрудники СБУ и областной прокуратуры задержали пятерых сообщников, которые за 5–8 тысяч долларов США продавали военнообязанным фиктивные диагнозы для получения инвалидности и отсрочки. Коррупционная схема оказалась особенно масштабной, ведь у подозреваемых нашли целые «ковры» из денег.

Больше сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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«Ковры» из денег на полу: в Харьковской области разоблачили тех, кто продавал диагнозы

Среди задержанных — невропатолог, заведующий терапевтическим отделением, оператор компьютерного набора областного медучреждения, а также водитель и гражданский мужчина, которые подыскивали «клиентов».

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Распределение ролей в группе было четким: гражданский и водитель находили желающих «списаться», после чего направляли их к медикам. Врачи фабриковали медицинские выводы с вымышленными болезнями и формировали электронные направления.

Далее оператор регистрировала эти бумаги в системе и передавала на рассмотрение экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, где военнообязанным окончательно оформляли группу инвалидности.

Во время обысков у фигурантов изъяли значительную сумму наличных денег в разных валютах:

более 243 тысяч долларов США

около 750 тысяч гривен

более 50 тысяч евро

700 фунтов стерлингов.

Совокупно в пересчете на гривны это более 14,3 миллиона гривен.

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Все участники сделки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им уже объявили подозрение в препятствовании законной деятельности ВСУ, совершенном по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Четверых подозреваемых суд отправил под стражу без права внесения залога. Относительно последнего участника коррупционной схемы — ему выбирают меру пресечения. Правоохранители продолжают следствие, чтобы установить других возможных подельников, а также выявить тех, кто успел воспользоваться их «услугами».

Коррупция в Украине: последние новости

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения более 10,4 млн гривен на ПАО «Центрэнерго». К сделке причастны начальник одного из департаментов сообщества и два владельца аффилированных компаний-поставщиков, которые отвечали за ремонт Трипольской и Змиевской ТЭС.

Вместо новых труб фигуранты закупили по тендеру старые некачественные трубы, хранившиеся под открытым небом. На них нанесли фальшивую маркировку и поставили под видом новых, что угрожало подрывом стабильной работы ТЭС при подготовке к отопительному сезону. Экспертизы подтвердили несоответствие продукции государственным стандартам.

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Трем злоумышленникам сообщили о подозрении по статьям о присвоении имущества в особо крупных размерах, подделке документов и злоупотреблении служебным положением. Сейчас продолжается досудебное расследование, а подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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