Почему собаки крутятся по кругу перед сном: неожиданное объяснение

Собака вертится по кругу перед тем, как лечь / © ТСН

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Перед сном собаки часто обнюхивают место и совершают несколько оборотов вокруг себя. Ветеринары объясняют этот ритуал генетической памятью и стремлением обеспечить безопасность.

Об этом пишет PetHelpful.

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Перед тем как заснуть, многие собаки каждый раз повторяют один и тот же ритуал: обнюхивают место, где собираются отдохнуть, иногда разгребают лапами лежанку или одеяло, а затем несколько раз вращаются вокруг себя. Для большинства владельцев это лишь забавная привычка домашнего любимца, однако на самом деле такое поведение имеет корни, уходящие в тысячелетия.

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Несмотря на то, что современные собаки живут в комфортных условиях, у них есть мягкие лежанки, кондиционированные помещения и множество игрушек, они сохраняют инстинкты, унаследованные от своих диких предков. Одним из таких является привычка кружить перед тем, как лечь.

Почему собаки кружатся перед сном?

Сегодня домашний любимец может отдыхать на ортопедической лежанке или на мягком диване, но в дикой природе его предкам приходилось самостоятельно обустраивать место для сна. Волки и дикие собаки ходили по кругу, приминая траву, листья или снег, чтобы сделать место более удобным.

В ветеринарной клинике Tequesta Veterinary Clinic объясняют, что такое поведение сформировалось как важный механизм выживания. Вертясь, животные не только приминали растительность, но и проверяли территорию на наличие потенциальных опасностей — змей, насекомых, острых веток или камней.

Именно поэтому, отмечают ветеринары, кружение позволяло собакам убедиться, что место для отдыха безопасное. Хотя современным домашним питомцам уже не нужно беспокоиться о хищниках или других угрозах, этот древний инстинкт сохранился по сей день.

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От чего зависит количество оборотов собак?

У каждой собаки свои повадки, поэтому одни делают только один круг перед тем, как лечь, а другие могут несколько раз вращаться вокруг себя, прежде чем окончательно устроиться. Специалисты связывают это, прежде всего, с типом поверхности.

Как свидетельствует исследование, собаки почти втрое чаще кружат перед сном на неровных или шершавых поверхностях, например на коврах с длинным ворсом, чем на гладком полу. Если поверхность ровная, большинство животных либо вращаются только один раз, либо вообще не делают этого.

Эксперты также отмечают, что собаки, спящие на толстых мягких лежанках, обычно дольше поправляют одеяла или подушки перед тем, как улечься. На твердой и ровной поверхности они часто обходятся одним оборотом или совсем не кружатся. Кроме того, представителям больших пород обычно нужно больше времени, чтобы удобно устроиться, поэтому они нередко совершают больше оборотов перед сном.

К слову, человеческий диван для собаки — это вопрос личного комфорта и доверия, а не правил или доминирования. Современные кинологи и ветеринары отмечают, что пребывание животного на мебели не является проблемой, если это удобно и хозяину, и собачке. Миф о том, что так пес пытается стать «альфой», давно опровергнут наукой.

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