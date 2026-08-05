Ее платье было с прозрачными полосками: королева Испании в изысканном наряде появилась на приеме

Королева Летиция и король Филипп / © Getty Images

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Король и королева Испании, как обычно, поселились на острове Майорка в своей летней резиденции и устроили традиционный прием. В то время как принцесса Леонор, инфанта София и королева София выбрали яркие наряды с принтами, королева Летиция осталась верна сдержанной элегантности.

Испанская королевская семья / © Getty Images

На приеме королева появилась в легком белом платье, которое было одновременно романтичным, современным и чрезвычайно изысканным. Наряд был от бренда Sybilla, а ткань имела полосатый рисунок, в котором непрозрачные полосы чередовались с полупрозрачными. Модель также имела V-образный вырез, рукава три четверти и достаточно облегающую талию.

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Королева Летиция и король Филипп / © Getty Images

Как уже стало традицией, королева сделала ставку на сдержанные аксессуары, дополнив образ босоножками золотистого оттенка на широком каблуке от Aquazzura.

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Напомним, что в минувшее воскресенье, 2 августа, во время церемонии закрытия 16-го кинофестиваля Atlantida Mallorca — одного из тех фестивалей, которые королева старается никогда не пропускать, она дебютировала в потрясающем платье миди, которое покорило всех своим кроем и эффектностью.

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