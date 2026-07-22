Как быстро почистить свеклу / © pexels.com

Реклама

Если начать очищать свеклу сразу после варки, кожура часто прилипает к мякоти, а руки быстро окрашиваются в бордовый цвет. Поэтому приходится тратить больше времени и сил.

Избежать этой проблемы можно благодаря правильному охлаждению овоща.

Простой лайфхак для быстрой очистки

После того как свекла полностью сварится, не оставляйте ее остывать естественным способом.

Реклама

Вместо этого:

подготовьте миску с очень холодной или ледяной водой;

сразу переведите туда горячую свеклу;

оставьте примерно на 5 минут.

Резкое изменение температуры помогает кожуре легче отделяться от мякоти. После этого ее часто можно снять даже руками без использования ножа.

Дополнительные советы

Чтобы свекла оставалась сочной и вкусной:

не обрезайте хвостик и корешок перед варкой;

варите овощ целым;

после очистки используйте сразу или храните в холодильнике в герметичном контейнере.

Так свекла дольше будет оставаться свежей и не потеряет своих вкусовых качеств.

Реклама

Для каких блюд подойдет этот способ

Быстрая очистка пригодится, если вы готовите:

винегрет;

селедка под шубой;

салат со свеклой и сыром;

борщ;

овощные закуски.

Особенно полезен этот лайфхак тогда, когда нужно очистить сразу несколько крупной свеклы.

Чтобы быстро очистить свеклу после варки, достаточно охладить ее в ледяной воде в течение нескольких минут. Этот простой прием помогает легче снять кожуру, экономит время и делает процесс приготовления более комфортным.

FAQ

Как быстро очистить свеклу после варки?

Реклама

Сразу после варки окуните свеклу в ледяную воду примерно на 5 минут. После резкого охлаждения кожура обычно легко отделяется от мякоти, поэтому овощ можно быстро очистить руками или с минимальным использованием ножа.

Нужно ли класть свеклу в холодную воду после варки?

Да, кратковременное охлаждение в холодной или ледяной воде помогает быстрее очистить свеклу. В то же время, не стоит оставлять его в воде надолго, чтобы не ухудшить вкус и структуру овоща.

Новости партнеров