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Хозяйки в восторге: свекла после варки очищается сама за 5 минут — достаточно одного простого трюка
Свекла — один из самых популярных овощей в украинской кухне. Его добавляют к борщу, винегрету, салатам и многим другим блюдам. Однако после варки многих хозяек ждет не самый приятный этап — очищение кожуры. К счастью, существует простой способ, который поможет сделать это буквально через несколько минут.
Если начать очищать свеклу сразу после варки, кожура часто прилипает к мякоти, а руки быстро окрашиваются в бордовый цвет. Поэтому приходится тратить больше времени и сил.
Избежать этой проблемы можно благодаря правильному охлаждению овоща.
Простой лайфхак для быстрой очистки
После того как свекла полностью сварится, не оставляйте ее остывать естественным способом.
Вместо этого:
подготовьте миску с очень холодной или ледяной водой;
сразу переведите туда горячую свеклу;
оставьте примерно на 5 минут.
Резкое изменение температуры помогает кожуре легче отделяться от мякоти. После этого ее часто можно снять даже руками без использования ножа.
Дополнительные советы
Чтобы свекла оставалась сочной и вкусной:
не обрезайте хвостик и корешок перед варкой;
варите овощ целым;
после очистки используйте сразу или храните в холодильнике в герметичном контейнере.
Так свекла дольше будет оставаться свежей и не потеряет своих вкусовых качеств.
Для каких блюд подойдет этот способ
Быстрая очистка пригодится, если вы готовите:
винегрет;
селедка под шубой;
салат со свеклой и сыром;
борщ;
овощные закуски.
Особенно полезен этот лайфхак тогда, когда нужно очистить сразу несколько крупной свеклы.
Чтобы быстро очистить свеклу после варки, достаточно охладить ее в ледяной воде в течение нескольких минут. Этот простой прием помогает легче снять кожуру, экономит время и делает процесс приготовления более комфортным.
FAQ
Как быстро очистить свеклу после варки?
Сразу после варки окуните свеклу в ледяную воду примерно на 5 минут. После резкого охлаждения кожура обычно легко отделяется от мякоти, поэтому овощ можно быстро очистить руками или с минимальным использованием ножа.
Нужно ли класть свеклу в холодную воду после варки?
Да, кратковременное охлаждение в холодной или ледяной воде помогает быстрее очистить свеклу. В то же время, не стоит оставлять его в воде надолго, чтобы не ухудшить вкус и структуру овоща.