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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
113
Время на прочтение
2 мин

Хозяйки в восторге: свекла после варки очищается сама за 5 минут — достаточно одного простого трюка

Свекла — один из самых популярных овощей в украинской кухне. Его добавляют к борщу, винегрету, салатам и многим другим блюдам. Однако после варки многих хозяек ждет не самый приятный этап — очищение кожуры. К счастью, существует простой способ, который поможет сделать это буквально через несколько минут.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как быстро почистить свеклу

Как быстро почистить свеклу / © pexels.com

Если начать очищать свеклу сразу после варки, кожура часто прилипает к мякоти, а руки быстро окрашиваются в бордовый цвет. Поэтому приходится тратить больше времени и сил.

Избежать этой проблемы можно благодаря правильному охлаждению овоща.

Простой лайфхак для быстрой очистки

После того как свекла полностью сварится, не оставляйте ее остывать естественным способом.

Вместо этого:

  • подготовьте миску с очень холодной или ледяной водой;

  • сразу переведите туда горячую свеклу;

  • оставьте примерно на 5 минут.

Резкое изменение температуры помогает кожуре легче отделяться от мякоти. После этого ее часто можно снять даже руками без использования ножа.

Дополнительные советы

Чтобы свекла оставалась сочной и вкусной:

  • не обрезайте хвостик и корешок перед варкой;

  • варите овощ целым;

  • после очистки используйте сразу или храните в холодильнике в герметичном контейнере.

Так свекла дольше будет оставаться свежей и не потеряет своих вкусовых качеств.

Для каких блюд подойдет этот способ

Быстрая очистка пригодится, если вы готовите:

  • винегрет;

  • селедка под шубой;

  • салат со свеклой и сыром;

  • борщ;

  • овощные закуски.

Особенно полезен этот лайфхак тогда, когда нужно очистить сразу несколько крупной свеклы.

Чтобы быстро очистить свеклу после варки, достаточно охладить ее в ледяной воде в течение нескольких минут. Этот простой прием помогает легче снять кожуру, экономит время и делает процесс приготовления более комфортным.

FAQ

Как быстро очистить свеклу после варки?

Сразу после варки окуните свеклу в ледяную воду примерно на 5 минут. После резкого охлаждения кожура обычно легко отделяется от мякоти, поэтому овощ можно быстро очистить руками или с минимальным использованием ножа.

Нужно ли класть свеклу в холодную воду после варки?

Да, кратковременное охлаждение в холодной или ледяной воде помогает быстрее очистить свеклу. В то же время, не стоит оставлять его в воде надолго, чтобы не ухудшить вкус и структуру овоща.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
113
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