Известная украинская певица из-за серьезных проблем со здоровьем отменяет концерты: что произошло

Екатерина Павленко / © instagram.com/monokatee

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Украинская певица Екатерина Павленко, она же Monokate, ставит на паузу свою концертную деятельность.

Об этом исполнительница сообщила в Instagram. Как оказалось, у Екатерины Павленко возникли проблемы со здоровьем, требующие серьезных решений и некоторое время для восстановления. Так что артистке сейчас нельзя выступать, а все запланированные концерты она переносит на весну 2027 года. Сейчас певице необходимо лечиться, восстанавливаться, быть в покое и беречь себя.

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«К сожалению, я столкнулась с проблемами со здоровьем, которые требуют принятия серьезных решений и времени на восстановление. В связи с состоянием моего здоровья мне придется временно остановить активную концертную деятельность. Концерты будут перенесены на весенний тур, который мы объявим скоро. Сейчас мой режим требует максимального спокойствия и минимизировать путешествия и всякие штуки, связанные с поднятием тяжестей», — делится певица.

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Екатерина Павленко

Даже в такие моменты Екатерина Павленко не теряет оптимизма. Певица говорит, что теперь она сможет посвятить себя написанию новой музыки. В общем, в период реабилитации знаменитость будет заниматься студийной работой. Раньше у звезды не хватало на это времени из-за постоянной занятости.

«Я для себя нашла позитив в этой ситуации. Теперь я смогу сконцентрироваться на студийной работе. Сейчас у меня есть классная возможность доделать музыку, которую я не успевала из-за того, что постоянно была в движении. 1 октября уже ждите релиз. Все остальное планирую доработать в ближайшее время», — поделилась артистка.

Напомним, недавно актер Владимир Гладкий рассказал о своей серьезной неизлечимой болезни. О недуге артист узнал только зимой этого года.

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