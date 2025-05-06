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Россияне уничтожили украинский "Хаймарс" за 10 км от фронта: военный раскрыл деталь
Украина потеряла HIMARS: российский дрон уничтожил РСЗО в 10 км от передовой.
Россияне уничтожили FPV-дроном украинский высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс HIMARS в 10 км от фронта.
Об этом сообщил Станислав Бунятов, известный под позывным «Осман», младший сержант, командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар», на своем Telegram-канале «Говорят снайпер+».
«Враг технологически развивается, каждый день показывая новые результаты. Сегодня одна из самых успешных целей враждебного FPV — „Хаймарс“ в 10 км от фронта. Развиваемся ли мы? Да, довольно хорошо. Есть ли результаты? Да, очень хорошие, слова здесь лишние. Уничтоженный „Хаймарс“ — очередной звоночек и знак того, что тыл безопасным уже не будет. Ни один металлолом не стоит жизни, но потеря металлолома обязательно должна стать уроком», — написал военный.
Бунятов подытожил, что «правила на войне пишутся кровью, а опыт приобретается в бою».
Напомним, ВСУ ударили по скоплению оккупантов из HIMARS на Запорожье.