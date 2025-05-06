Росіяни знищили український "Хаймарс" за 10 км від фронту: військовий розкрив деталі

РСЗО HIMARS / © metinvestholding.com

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Росіяни знищили FPV-дроном український високомобільний артилерійський ракетний комплекс HIMARS за 10 км від фронту.

Про це повідомив Станіслав Бунятов, відомий під позивним «Осман», молодший сержант, командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», на своєму Telegram-каналі «Говорять снайпер+».

«Ворог технологічно розвивається, щодня показуючи нові результати. Сьогодні одна з найуспішніших цілей ворожого FPV — „Хаймарс“ за 10км від фронту. Чи розвиваємося ми? Так, доволі добре. Чи маємо результати? Так, дуже гарні, слова тут зайві. Знищений „Хаймарс“ — черговий дзвіночок та знак того, що тил безпечним вже не буде. Жоден металобрухт не вартує життя, але втрата металобрухту обов’язково має стати уроком», — написав військовий.

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Бунятов підсумував, що «правила на війні пишуться кровʼю, а досвід здобувається в бою».

Нагадаємо, ЗСУ вдарили по скупченню окупантів з HIMARS на Запоріжжі.