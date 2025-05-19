Астрологический прогноз на 19 мая

Слон / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно учиться и учить, передавая свои знания тем, кто в них нуждается.

Символ дня: слон Ганеша.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: бордовый — символизирует богатство, власть и силу.

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, синий сапфир, синяя яшма.

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За какую часть тела отвечает: хребет.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, тяжелы и продолжительны, поэтому не стоит тянуть с их лечением.

Питание дня: главное в еде — умеренность: также можно голодать и поститься.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

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Дачные работы дня: можно подкармливать растения минеральными удобрениями.

Магия и мистика дня: гадать можно только на решение материальных вопросов.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — не стоит их игнорировать.

Табу дня: резкие движения чреваты травмами.

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Цитата дня: «Стыд — это страх перед людьми, совесть — страх перед богом» (Сэмюэл Джонсон).

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