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Астрологический прогноз на 19 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно учиться и учить, передавая свои знания тем, кто в них нуждается.
Символ дня: слон Ганеша.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: бордовый — символизирует богатство, власть и силу.
Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, синий сапфир, синяя яшма.
За какую часть тела отвечает: хребет.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, тяжелы и продолжительны, поэтому не стоит тянуть с их лечением.
Питание дня: главное в еде — умеренность: также можно голодать и поститься.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно подкармливать растения минеральными удобрениями.
Магия и мистика дня: гадать можно только на решение материальных вопросов.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — не стоит их игнорировать.
Табу дня: резкие движения чреваты травмами.
Цитата дня: «Стыд — это страх перед людьми, совесть — страх перед богом» (Сэмюэл Джонсон).
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