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Астрологічний прогноз на 19 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати?Який одяг і прикраси надіти в роботі та любові?
Нинішня місячна доба має наступні характеристики:
Астрологічна порада дня: можна вчитися і вчити, передаючи свої знання тим, хто їх потребує.
Символ дня: Слон Ганеша.
Стихія дня: Дерево.
Щасливий день: 4.
Щасливий колір дня: бордовий символізує багатство, владу і силу.
Щасливі камені дня: синій агат, синій нефрит, синій сапфір, синя яшма.
За якусь частину тіла відповідає: хребет.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тяжкі та тривалі, тому не варто зволікати з їх лікуванням.
Харчування дня: головне в їжі - помірність: також можна голодувати та постити.
Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.
Дачні роботи дня: можна підгодовувати рослини мінеральними добривами.
Магія та містика дня: ворожити можна лише на вирішення матеріальних питань.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими – не варто їх ігнорувати.
Табу дня: різкі рухи можуть призвести до травм.
Цитата дня: "Сором - це страх перед людьми, совість - страх перед богом" (Семюел Джонсон).
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