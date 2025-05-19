Астрологічний прогноз на 19 травня

Слон / © Associated Press

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Які справи планувати?Який одяг і прикраси надіти в роботі та любові?

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: можна вчитися і вчити, передаючи свої знання тим, хто їх потребує.

Символ дня: Слон Ганеша.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: бордовий символізує багатство, владу і силу.

Щасливі камені дня: синій агат, синій нефрит, синій сапфір, синя яшма.

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За якусь частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тяжкі та тривалі, тому не варто зволікати з їх лікуванням.

Харчування дня: головне в їжі - помірність: також можна голодувати та постити.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

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Дачні роботи дня: можна підгодовувати рослини мінеральними добривами.

Магія та містика дня: ворожити можна лише на вирішення матеріальних питань.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими – не варто їх ігнорувати.

Табу дня: різкі рухи можуть призвести до травм.

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Цитата дня: "Сором - це страх перед людьми, совість - страх перед богом" (Семюел Джонсон).

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