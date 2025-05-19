РФ атакувала Україну 112 безпілотниками: які області потрапили під удари

Російська атака на Україну безпілотниками «Шахед» / © ТСН.ua

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Російська армія атакувала Україну у ніч проти 19 травня, застосувавши 112 безпілотників різних типів. Через ворожі удари постраждали п’ять українських областей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Від вечора 18 травня і у ніч проти 19 травня російські окупанти атакували Уккраїну 112-ма ударними безпілотниками типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворог запускав дрони із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово.

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Українська протиповітряна оборона станом на 09:30 знешкодила 76 безпілотників типу «Шахед» (дронів інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. Так, 41 дрон був збитий вогневими засобами ураження, 35 — локаційно втрачені/придушені радіоелектронною боротьбою (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Сумська, Донецька, Черкаська та Кіровоградська області.

Нагадаємо, під час російської атаки безпілотниками 19 травня вибухи лунали на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Чернігівщині, Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині. Водночас цієї ночі російські війська не запускали міжконтинентальну балістичну ракету «Ярс», про що напередодні попереджала українська розвідка.

Зауважимо, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман повідомив, що росіяни на аеродромі в Енгельсі завантажують бомбардувальники Ту-95 ракетами, тож найближчими днями ворог може влаштувати ракетну атаку по території України.

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