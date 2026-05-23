Головний бій року Усик vs Верхувен — вже сьогодні: трансляція вечора боксу тільки на Київстар ТБ

Усик — Верховен

Реклама

Уже сьогодні, 23 травня, відбудеться один із найочікуваніших боксерських поєдинків року — Олександр Усик вийде на ринг проти кікбоксера Ріко Верхувена у межах масштабного шоу Glory in Giza. Вечір боксу пройде просто неба біля пірамід Гізи в Єгипті, а трансляція буде доступна лише на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ.

Головною подією вечора стане титульний бій за пояс чемпіона світу WBC у надважкій вазі. Для Усика це ще один важливий етап у кар’єрі після статусу абсолютного чемпіона світу, тоді як Верхувен — багаторічний чемпіон Glory у важкій вазі та один із найвідоміших кікбоксерів сучасності — спробує заявити про себе вже у великому боксі.

«Я не думаю так: “я вже все довів”. Це небезпечна думка. Коли людина так думає, вона вже починає програвати сама собі.

Реклама

Іноді я теж хочу зробити те, що мені цікаво. Цей бій мені цікавий. Звісно, це насамперед спорт. Ріко — потужний боєць, у своєму спорті він чемпіон. Тож це буде як протистояння двох світів. Історична річ», — зізнається Олександр Усик.

Окрім головного поєдинку, глядачі побачать серію гучних боїв за участю міжнародних зірок боксу. Зокрема, український боксер Даніель Лапін проведе титульний захист проти француза Бенджаміна Мендеса Тані. Також у межах вечора відбудуться поєдинки Френка Санчеса, Річарда Торреса-молодшого, Хамзи Шираза, Джека Кеттеролла та інших спортсменів.

Щоб отримати доступ до трансляції, достатньо авторизуватися на платформі Київстар ТБ за номером телефону та підключити підписку Плюс або Преміум HD. Перегляд доступний незалежно від мобільного оператора чи інтернет-провайдера. Всі трансляції проходитимуть на спеціальному каналі «Усик — Верхувен».

Дивіться головний бій року Усик vs Верхувен — уже сьогодні тільки на Київстар ТБ.

Реклама

Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

Новини партнерів