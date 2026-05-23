На каком раунде закончится бой Усик—Верховен: жесткий прогноз от эксперта

Усик – Верховен / © Associated Press

Украинский боксер Богдан Миронець жестко высказался о шансах Рико Верховена победить Александра Усика.

«Рико выходит на бой в статусе андердога, и в этом нет ничего удивительного. Сейчас кто-либо в мире, если речь идет о профессиональном боксе, будет иметь такой статус против Усика», — сказал Миронец.

Он сравнил ситуацию с другими видами спорта.

«Если бы это был поединок по кикбоксингу, то я, наверное, дал бы Усику такие же шансы, которые сейчас отвожу Верховен. Если бы Усик зарубился с Леброном Джеймсом в баскетболе, то у него были бы такие же шансы», — отметил боксер.

Какой прогноз на бой

На вопрос об окончательном прогнозе Миронец ответил четко.

Я считаю, что Усик остановит его во второй половине поединка. Он начнет спокойно, как всегда, потом будет наращивать темп, и после пятого-шестого раунда Верховен не выдержит этого, и, скорее всего, рефери остановит бой», — спрогнозировал Богдан Миронець.

Где смотреть бой Усик — Верховен

Бой Усика против Верховена — последние новости

Напомним, букмекеры назвали фаворита поединка между Александром Усиком и Рико Верховеном. Аналитики ставок считают явным фаворитом украинского чемпиона мира в тяжелом весе. Коэффициент на победу Усика составляет 1,05, тогда как успех Верховена — 10,40. Ничья оценивается коэффициентом 29,0.

К слову, Екатерина Усик отправилась в Египет на бой Александра Усика против Верховена и привезла с собой главного талисмана боксера — игрушечного осла Иа. Именно с этой детской игрушкой чемпион одерживал свои громкие победы.

