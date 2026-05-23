Шансы минимальны: промоутер Джошуа назвал фаворита в поединке Усика с Верховеном

Александр Усик и Рико Верховен / © instagram.com/usykaa

Реклама

Председатель промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, поделился мнениями по поводу предстоящего боя между Александром Усиком и звездой кикбоксинга из Нидерландов Рико Верховеном.

Британский менеджер убежден, что в ринге против украинского абсолюта практически никто не имеет весомых шансов на успех, а для представителя совсем другого спортивного направления эта задача становится почти невыполнимой, пишет портал Sport.ua.

«У кого бы были небольшие шансы против Усика, но особенно у бойца, который не является профессиональным боксером. Он большой, у него есть удар, но он выходит против одного из величайших бойцов всех времен», — отметил Хирн.

Реклама

В то же время промоутер подчеркнул, что Усик остается одним из сильнейших боксеров ХХ века. Украинец до сих пор непобежден на профессиональном ринге и владеет титулами WBC, WBA и IBF в тяжелом весе.

Где смотреть бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

Бой Усик — Верховен

Не пропустите одно из главных спортивных событий года — 23 мая на Киевстар ТВ. На платформе будет доступен полный вечер бокса со всем файткардом — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.

Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.

Реклама

Новости партнеров