- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 71
- Время на прочтение
- 2 мин
Шансы минимальны: промоутер Джошуа назвал фаворита в поединке Усика с Верховеном
Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что хотя Верховен и имеет мощный удар, в поединке против Усика нидерландский кикбоксер обречен на поражение из-за уникального уровня украинского чемпиона.
Председатель промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, поделился мнениями по поводу предстоящего боя между Александром Усиком и звездой кикбоксинга из Нидерландов Рико Верховеном.
Британский менеджер убежден, что в ринге против украинского абсолюта практически никто не имеет весомых шансов на успех, а для представителя совсем другого спортивного направления эта задача становится почти невыполнимой, пишет портал Sport.ua.
«У кого бы были небольшие шансы против Усика, но особенно у бойца, который не является профессиональным боксером. Он большой, у него есть удар, но он выходит против одного из величайших бойцов всех времен», — отметил Хирн.
В то же время промоутер подчеркнул, что Усик остается одним из сильнейших боксеров ХХ века. Украинец до сих пор непобежден на профессиональном ринге и владеет титулами WBC, WBA и IBF в тяжелом весе.
Где смотреть бой Усик — Верховен
Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.
Не пропустите одно из главных спортивных событий года — 23 мая на Киевстар ТВ. На платформе будет доступен полный вечер бокса со всем файткардом — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.
Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.