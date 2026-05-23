РФ вдарила ракетами по одній з областей: багато поранених, серед них троє дітей

Росія завдала ракетного удару по Одеській області / © соцмережі

Реклама

Російська армія продовжує тероризувати мирне населення півдня України, завдаючи ударів по невійськових об’єктах. Ввечері суботи, 23 травня, під ударом знову Одеська область.

Про наслідки та кількість постраждалих внаслідок чергової атаки повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Стан постраждалих та госпіталізація

За попередніми даними керівництва області, внаслідок російського ракетного удару по цивільній інфраструктурі поранення отримали дев’ятеро людей. Серед потерпілих — троє дітей віком від 8 до 12 років.

Реклама

Більшість постраждалих потребували невідкладної медичної допомоги: сімох людей терміново доправили до лікарень. Лікарі оцінюють стан одного з травмованих дорослих як важкий. Постраждалі діти наразі перебувають у стані середньої тяжкості.

За інформацією місцевих пабліків, ворог завдав удару по Маяках. В результаті обстрілу бази відпочинку постраждали дорослі та діти.

Серед постраждалих:

8-річна дівчинка з пораненням коліна, без госпіталізації;

42-річний чоловік у важкому стані з ампутацією правого передпліччя, мінно-вибуховою травмою та струсом мозку;

10-річний хлопець з травмою коліна;

11-річна дівчинка у важкому стані з відкритою раною стегна;

48-річний чоловік з осколковими пораненнями спини та стегон;

51-річний чоловік з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями.

Усі профільні екстрені служби оперативно прибули на місце події та продовжують роботу. Постраждалим надається вичерпна медична допомога. Точна інформація щодо масштабів руйнувань та остаточних наслідків ворожого удару наразі уточнюється.

Реклама

Нагадаємо, ввечері суботи Росія почала масовану атаку на Україну. Дрони пруть роями, ворог атакує столицю ударними безпілотниками, у Києві пролунав вибух.

Новини партнерів