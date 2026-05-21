До 120 тисяч грн за працівника: як Україна планує залучати мігрантів

Мігранти з Індії в Україні / © Unsplash

Реклама

Українці доволі різко реагують на ідею завезення трудових мігрантів до України. Усе тому, що людей хвилює питання: чи заберуть індійські мігранти їхню роботу? Якою буде трудова міграція до України — розповімо далі.

Завезення і оформлення кожного мігранта обходитимуться до 120 тисяч гривень. Більше про це розповіла Економічна правда.

Мігранти з Індії: які умови в них будуть в Україні

Представники українського бізнесу поділилися тим, що такий рівень паніки серед українців — передчасний і накручений. Мігранти в Україні працювали завжди і навіть у більших кількостях.

Реклама

Для порівняння: у 2021 році в Україні оформили близько 22 тис. дозволів на роботу для іноземців. У 2025 році — всього 9,6 тисячі на всю країну.

У Києві, де спостерігається сильний брак робочих рук, від початку року видали 790 дозволів на використання праці іноземців — з усіх країн світу.

Якщо брати населення на підконтрольній території України, а це близько 22–25 мільйонів громадян, кількість іноземних мігрантів наразі мізерна — близько 0,04%.

Попри все, безробітними в Україні лишаються близько 15,3% працездатного населення. Ринок праці переповнений вакансіями. У першому кварталі 2026 року роботодавці подали до Державної служби зайнятості майже 148 тисяч вакансій, з яких закрили трохи більше як 61 тисячу.

Реклама

«Якщо повертатися до іноземних працівників, це не питання заміщення українців. Це питання збереження операційної здатності підприємств», — каже виконавча директорка Спілки українських підприємців (СУП) Катерина Глазкова.

Мігранти можуть бути залучені до галузей, де спостерігається криза робочих рук. Це, зокрема, будівництво, промисловість, транспорт, сільське господарство, перероблення, а також робітничі спеціальності — електрики, зварювальники тощо.

За словами Катерини Глазкової, Служба безпеки України буде змушена перевіряти кожного мігранта до 90 днів. А вартість оформлення та транспортування одного працівника з інших країн становитиме від 30 до 120 тисяч гривень. Це довго та невиправдано дорого.

Крім усього, іноземці можуть просто не захотіти залишитися в Україні через безпекову ситуацію.

Реклама

«Україна сьогодні для трудових мігрантів з-за кордону фактично є проїзним пунктом. Отримавши посвідку на проживання, вони якимось чином рухаються далі», — каже керівниця напрямків OLX «Робота та Послуги» Марія Абдулліна.

Протягом найближчих років мігрантів в Україні може стати більше. Іноземцям пропонуватимуть роботу, де на відповідні посади не зможуть знайти українців. Йдеться передусім про важку фізичну працю.

Підприємці переконують, що українцям не варто боятися мігрантів, адже вони — шанс на економічне зростання в умовах війни, виїзду українців за кордон та мобілізації. Влада має підготуватися до приїзду іноземців: забезпечити мовні курси, доступне житло, легальне працевлаштування та адекватну міграційну політику.

Мігранти в Україні: останні новини

Нагадаємо, в Україні дефіцит кадрів на підприємствах можуть заповнити шляхом залучення працівників із країн Азії та Африки, зокрема з Індії, Бангладешу та Ефіопії.

Реклама

Про це розповів доктор економічних наук Андрій Длігач. За його словами, такі іноземні спеціалісти готові працювати за оплату, яка на 40% нижча за середню зарплату українця. На сьогодні прийнятним рівнем для мігрантів є сума близько 15 тисяч гривень (або 400 доларів).

В їхніх країнах це відносно високий дохід. Самостійно прожити на ці кошти у великих містах України майже неможливо, тому для працевлаштування застосовують спеціальний підхід. Роботодавці забезпечують базові потреби іноземних робітників, надаючи їм харчування та житло в гуртожитках.

Така співпраця є вигідною для обох сторін: мігранти отримують привабливі умови заробітку, а українські підприємства — можливість стабільно працювати та розвиватися навіть в умовах гострого браку місцевих фахівців.

Новини партнерів