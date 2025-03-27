Зарплати українських міністрів: хто отримує найбільше 

2024 року заробітні плати українських міністрів суттєво відрізнялися залежно від посади та додаткових виплат.

Серед міністрів, які станом на 26 березня опублікували свої декларації, найбільше минулого року заробляв очільник МВС Ігор Клименко. Його щомісячна зарплата складала 130 тисяч грн та від 2023-го зросла на 23,98%.

Про це пише видання OBOZ.ua з посиланням на дані декларацій за 2024 рік.

На другому місці серед міністрів, що показали свої зарплати, опинився очільник МОЗу Віктор Ляшко. 2024 року щомісячно він заробляв 128 тисяч грн. Водночас за рік його зарплата зросла на 27,41% (найсуттєвіше зростання).

На третьому місці опинився Олег Німчинов, міністр Кабінету міністрів. Він 2024 року в середньому заробляв 103 тисяч грн. Його зарплата зросла на 14,66%.

Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, в 2024-му мав середню зарплату в розмірі 101,9 тисяч грн. Від січня до квітня 2024-го він отримував зарплату як заступник керівника Офісу президента, від квітня до вересня - був першим заступником міністра зовнішніх справ, а вже від вересня минулого року Андрій Сибіга очолює МЗС.

Інші міністри, які вже встигли заповнити декларації, минулого року в середньому отримували менше 100 тисяч грн. Зазначимо, всі декларації можновладці мають опублікувати до 1 квітня 2025 року (за 2025 рік).

Нагадаємо, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, яку зарплату отримує. Більше про це читайте у новині.

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