Два російських пілоти могли загинути під час атаки на “Енгельс”: що відомо

Російський військовий аеродром “Енгельс” неодноразово зазнавав ударів, оскільки саме там базуються стратегічні бомбардувальники, які використовуються для ракетних атак по Україні.

Два пілоти стратегічного бомбардувальника ТУ-95МС могли загинути внаслідок удару по російському аеродрому “Енгельс”.

Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Радіо NV.

За його словами, наявні супутникові знімки не дають змоги точно оцінити пошкодження авіатехніки, проте є інформація про загибель двох членів екіпажу одного з літаків.

“Очевидно, що вони опинилися в радіусі вибухів. Цілком можливо, що вони стали жертвами не самого удару, а вторинної детонації”, – зазначив Попович.

Експерт припускає, що причиною трагедії могло бути порушення правил безпеки.

“Це, я думаю, найімовірніше пояснення. Хоча є ймовірність, що вони виконували якісь завдання, які передбачали перебування на поверхні. Однак для мене загадка, що саме вони робили там під час повітряної тривоги, якщо літаки не готувалися до зльоту”, – додав він.

Нагадаємо, українські дрони завдали удару по російському військовому аеродрому “Енгельс”, де було розміщено понад 60 контейнерів із ракетами. Це сталося після того, як українські аналітики виявили їх на супутникових знімках.

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