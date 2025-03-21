Українська атака на “Енгельс”: що насправді було в контейнерах окупантів

Українські дрони завдали удару по російському військовому аеродрому “Енгельс”, де було розміщено понад 60 контейнерів із ракетами. Це сталося після того, як українські аналітики виявили їх на супутникових знімках.

Про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко в ефірі телемарафону.

“Росіяни примудрилися викотити понад 60 контейнерів просто на майданчик біля складів. Українські аналітики побачили це, і втриматися від удару було просто неможливо”, – зазначив експерт.

На авіабазі “Енгельс” розміщено стратегічні бомбардувальники Ту-160, Ту-95МС та Ту-22М3, які використовують для ракетних атак по Україні. Там же знаходяться склади авіаційних бомб та крилатих ракет.

За словами Романенка, вибух на аеродромі був потужним і видовищним.

“Прилетіло красиво – виріс видовищний “грибочок””, – додав він.

Попри ефектність удару, він суттєво не вплине на здатність окупантів завдавати масованих ракетних ударів.

“Цей удар не стане переломним моментом, але він чітко демонструє вразливість російських баз”, – підсумував експерт.

Нагадаємо, в Генштабі підтвердили, що в ніч проти четверга, 20 березня, українські Сили оборони завдали удару по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ.

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