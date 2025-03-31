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- Украина
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Ночная атака по Украине: враг бил "Шахедами" и задействовал ракеты
ПВО работала в ряде областей.
В ночь на 31 марта 2025 года россияне атаковали Украину.
О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области, 131 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Миллерово, Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск», — говорится в сообщении.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 57 ударных «Shahed» (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны.
«45 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате российской атаки пострадали Сумщина, Донбасс, Харьковщина, Киевщина и Житомирщина», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Харькове до утра гремели взрывы. Больше об этом читайте в новости.