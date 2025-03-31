Ночная атака по Украине: враг бил "Шахедами" и задействовал ракеты

Ночью работала ПВО / © Associated Press

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В ночь на 31 марта 2025 года россияне атаковали Украину.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области, 131 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Миллерово, Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск», — говорится в сообщении.

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По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 57 ударных «Shahed» (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны.

«45 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате российской атаки пострадали Сумщина, Донбасс, Харьковщина, Киевщина и Житомирщина», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Харькове до утра гремели взрывы. Больше об этом читайте в новости.