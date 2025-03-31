31 марта в Украине ожидается теплая, но пасмурная погода / © Pixabay

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В последний день март подготовил погодные сюрпризы.

Что прогнозируют синоптики на 31 марта и чем удивит апрель — смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Последний день марта обещает быть достаточно теплым, но облачным, да еще с дождями. Некоторым регионам 31 марта синоптики прогнозируют ливень с грозой. Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky.

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В понедельник утром большинство регионов накроет умеренный дождь, который к вечеру превратится в ливень с грозой. По прогнозам синоптиков, больше всего будет лить в центральных и восточных областях.

В то же время, столбик термометра в течение дня будет колебаться до +17 градусов, а ночью опустится до +5 градусов. Порывы ветра на западе страны будут достигать 25 м/с.

Каким будет апрель

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что особенно к концу этой недели ночью ощутимо похолодает, а после 6 апреля еще и вероятные заморозки, и днем будет где-то в пределах +5+10 градусов.

Между тем, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, каким вообще будет весь апрель и сделал погодные итоги о марте.

Он отмечает, что первый месяц календарной весны по всей территории Украины оказался аномально теплым, местами рекордным. Во многих регионах среднемесячные характеристики температуры воздуха превысили исторические значения за все время метеорологических наблюдений. Практически в течение всего марта у нас царили теплые воздушные массы с юга и юго-запада, и только в начале и середине месяца отмечалось кратковременное похолодание.

В апреле будет продолжаться устойчивая тенденция повышения температуры воздуха, которая будет еще более выраженной, чем в марте. В атмосфере предполагается развитие мощного антициклона над севером Европы в первой декаде месяца, который в середине апреля станет ослабевать.

На территории Украины апрель ожидается в целом теплее средних многолетних показателей, однако превышение нормы будет не столь значительным, как это было в марте и составит примерно +1,5…+2,7 °С по сравнению с нормой. Вероятность выпадения снега в этом году в течение всего апреля оценивается как достаточно низкая на равнинной местности, однако в Карпатах он будет периодически наблюдаться, что для этого региона является нормой.