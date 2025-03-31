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Когда в Украину придет настоящая весна: синоптик назвала даты
Погодные метаморфозы продолжают удивлять, а стабильное тепло не собирается устанавливаться в ближайшие дни.
Рабочая неделя начнется в Украине прохладной и пасмурной погодой.
Когда придет настоящее весеннее тепло — в эфире телемарафона рассказала синоптик «Украинского гидрометцентра» Наталья Птуха.
«Апрель у нас начинается достаточно спокойной погодой, относительно весенней, с температурными показателями ночью от 2 до 9 тепла, на юге страны до плюс 11, а дневные максимумы составят 8-15 градусов», — сказала она.
По ее данным, такая температура сохранится преимущественно в среду, четверг, пятницу.
Также стоит обратить внимание, что сегодня, завтра, послезавтра будет идти дождь.
«Исходными расчетами и прогнозами, которые есть на сегодняшний день, ожидаем заток холодного воздуха с северо-запада. Преимущественно это будет касаться западных и северных областей, отчасти центральных», — добавила она.
Когда в Украину уже придет стабильное весеннее тепло
«Сейчас, по счетам прогнозам, которые есть на сегодняшний день, это снижение, которое ожидаем выходными, до 9 апреля, в принципе, оно, скорее всего, продержится. Это невысокие температурные показатели, и уже определенный сдвиг, опять же, в более весенние температуры будет после 9 апреля», — уточнила она.
Ранее синоптики сообщили, какой погодой закончится март. Больше об этом читайте в новости.