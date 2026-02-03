Посев семян в феврале по лунному календарю: опытные садоводы назвали 9 дат, которых стоит избегать

Рассада помидоров / © ТСН

Если вы хотите начать посев семян как профессионал, тогда стоит обратиться к более опытным садоводам. И если вы когда-нибудь слышали, как старший садовник бормочет что-то вроде: «О, я бы не сажал это сегодня», не проверив прогноз погоды, скорее всего, он думал о лунном календаре.

Когда нельзя сеять семена в феврале, рассказывает GardeningKnowHow.

Это правда: поколениями фермеры и садоводы использовали лунные календари посадки, чтобы решить, когда сеять, сажать и собирать урожай. И февраль, со всеми его обещаниями и волнением о будущем, является ключевым месяцем, когда время действительно имеет значение. Особенно, если вы пытаетесь разобраться, когда начинать сеять семена.

Почему важно время посева в феврале

Февраль — это время, когда многие садоводы начинают сеять семена в помещении, особенно ранние культуры, такие как салат, капустные и горох. Некоторые считают, что растения, которые сеялись слишком рано или в дни с низким уровнем энергии, могут стать длинноногими, стрессовыми или медленно приживаться.

На самом деле, определенные февральские даты считаются неплодными или плохими днями для посадки, что по сути означает, что семена, посеянные тогда, могут иметь проблемы с прорастанием, неравномерным ростом или просто не приживаться.

Каких февральских дней следует избегать, а когда следует сеять

Если вы хотите позаимствовать мудрость старых фермеров, вот даты, которых лучше избегать для посева семян. Особенно, если вы хотите дать ему лучший шанс процветать.

4-6 февраля — бесплодные дни

Это считаются дни с низкой энергией для роста. Семена, посеянные сейчас, могут прорастать медленно или неравномерно, если вообще прорастут. Многие производители используют это время, чтобы дать почве отдохнуть, очистить горшки или организовать лотки с семенами, а не сажать.

10-12 февраля — неудачные дни для посадки

Не такие непродуктивные, как неурожайные дни, но все же не идеальные. Семена, посаженные сейчас, скорее всего, дадут слабые или нестабильные ростки. Если вы нетерпеливо ждете начала, лучше подождать всего несколько дней.

19-21 февраля — неурожайные дни (без посадки)

Еще один момент, где совет прост: не сейте. Эти дни традиционно зарезервированы для работ по обслуживанию: заточка инструментов, проверка компоста или планирование весенней сельскохозяйственной укладки.

В общем, это девять февральских дат, когда опытные фермеры вообще избегают посева семян.

Лучшие февральские даты для посева семян в феврале

Если вы хотите увеличить свои шансы, это даты, которые старые фермеры точно обвели бы в своих календарях для посева семян.

13-15 февраля — очень хорошие дни для посадки

Часто описываются как одни из лучших дней месяца для посева семян благодаря сильной лунной энергии. Идеально подходят для листовых культур и цветов, выращенных ради их цветения, включая:

салат

капусту

брокколи

шпинат

горох

однолетние цветы

Считается, что рассада, которую начали выращивать сейчас, крепче, устойчивее и быстрее приживается.

16-18 февраля — хорошие дни для посадки

Все еще хорошее окно для посева, особенно если вы пропустили предыдущий пик. Эти дни подходят для:

фасоли

гороха

травы

Рост может быть не таким энергичным, как в «очень хорошие» дни, но результаты обычно надежны.

22-24 февраля — отличное окно для посадки

Любимый период среди садоводов, которые планируют заранее. Особенно хорошо подходит для:

тыкв

огурцов

дынь

цветущих растений

Считается, что это окно способствует сильному росту над землей и здоровым лозам.

Нужно ли придерживаться этих правил

Конечно, необязательно слушать старых фермеров; многие садоводы полностью игнорируют фазы луны и все равно выращивают замечательные растения. Однако многие опытные садоводы недвусмысленно скажут вам, что когда условия уже являются сложными (низкое освещение, низкие температуры, ограниченное пространство), даже небольшое регулирование в нужные дни может дать рассаде тонкое, но полезное преимущество.

Как минимум, лунные календари поощряют терпение, чего часто требует февральское садоводство. И что, если бы немного старомодной мудрости могло помочь вашей рассаде лучше начать выращивание?

Что ж, честно говоря, это именно та садоводческая магия, в которую мы рады верить.