Атака по Украине 3 февраля: Рютте объяснил, чего добивается Россия

Несмотря на дипломатические усилия США и Украины по прекращению войны, Россия продолжает атаки на украинские города, что свидетельствует о несерьезности намерений Кремля по миру.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной Раде.

Президент Трамп и его команда пытаются прекратить кровопролитие. Это понятно, что Украина готова преданно это поддерживать. Здесь достигнут важный прогресс, но Россия атакует, последняя атака произошла этой ночью. Это демонстрирует, что они несерьезно настроены по отношению к миру», — сказал Марк Рютте.

Напомним, в ночь на 3 февраля Россия нанесла массированный удар по Украине 412 дронами и большим количеством ракет. Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 450 целей, в том числе 38 ракет и 412 беспилотников.

Также россияне выпустили 28 крылатых ракет Х-101 и «Искандер-К» из Каспийского моря и Курской области, а также 450 ударных БПЛА разных типов, около 300 из них — «Шахеды».

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал ночную комбинированную атаку РФ по энергетике и жилым домам доказательством того, что Кремль не учитывает никаких договоренностей, и призвал партнеров усилить санкционное давление и поддержку ПВО Украины.