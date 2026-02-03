- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 249
- Время на прочтение
- 2 мин
Очень много баллистики - Игнат назвал ключевые особенности атаки РФ по Украине 3 февраля
Массированная атака РФ 3 февраля 2026 года отметилась применением чрезвычайно большого количества баллистических ракет.
Во время массированной российской атаки 3 февраля было применено чрезвычайно большое количество баллистических ракет, что существенно усложнило работу противовоздушной обороны Украины.
Об этом заявил глава управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона «Єдині новини».
«Очень много баллистики на этот раз — речь идет о ракетах, которые летят по баллистической траектории. Именно поэтому из более чем 70 ракет удалось сбить только 38, но с учетом типов ракет это все равно высокий показатель», — отметил Игнат.
По словам Игната, в этот раз Россия применила тактику одновременных ударов по многим областям, а не концентрацию на одном направлении.
Что известно о ночной атаке 3 февраля
В ночь на 3 февраля Россия нанесла массированный удар по Украине 412 дронами и большим количеством ракет. Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 450 целей, в том числе 38 ракет и 412 беспилотников.
Также россияне выпустили 28 крылатых ракет Х-101 и «Искандер-К» из Каспийского моря и Курской области, а также 450 ударных БпЛА разных типов, около 300 из них — «Шахеды».
Основные удары — по Киевщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Винницкой и Одесской областях. Попадание зафиксировали на 27 локациях, обломки сбитых БпЛА падали на 17.
Россияне также массированно атаковали Киев, Сумы, Харьков и другие города Украины.
В частности, в Киеве от российской атаки пострадали 5 человек, разрушения зафиксировали в Днепровском, Деснянском, Дарницком, Печерском и Шевченковском районах, сообщили в ГСЧС.
После ночной атаки без тепла остались Дарницкий и Днепровский районы. Всего в городе 1170 многоэтажек без отопления.
В Сумах россияне попали по двум многоквартирным домам в Заречном районе, обошлись без пострадавших.
В Винницкой области российские удары повредили объекты критической инфраструктуры. Без света остались 50 населенных пунктов, рассказали в ОВА.
В Одесской области Россия ударила ракетами и дронами по югу области, более 50 тысяч человек остались без света. Критические объекты работают на генераторах.