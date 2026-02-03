США накрыли "дожди из игуан": что происходит

Игуана / © Associated Press

Во Флориде (США) из-за рекордных для региона морозов начали массово падать с деревьев игуаны — холоднокровные животные теряли подвижность и срывались. Необычное явление совпало с мощным зимним штормом, который накрыл юг и восток США и принес полметра снега и проблемы на дорогах.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Больше всего осадков получила Северная Каролина, где в отдельных районах выпало от 40 до 56 сантиметров снега. Губернатор штата Джош Стайн сообщил о тысяче ДТП за выходные и призвал водителей не выезжать без крайней необходимости. Два человека погибли.

Флорида, хоть и без снега, пережила аномальное падение температуры: в Орландо в воскресенье зафиксировали -4 °C — самый низкий показатель для февраля почти за сто лет. Из-за мороза местная телекомпания WPLG 10 сообщила о настоящем «дожде из игуан» — парализованные холодом рептилии падали на тротуары, что попало на многочисленные видео в соцсетях.

Представительница службы Iguana Solutions Джессика Килгор рассказала, что во время похолодания собрала сотни фунтов как живых, так и погибших животных. Комиссия по охране рыбы и дикой природы Флориды временно разрешила жителям передавать диких игуан в офисы службы, ведь содержать их без специального разрешения запрещено.

Погодные службы США прогнозируют, что снег в Каролине прекратится, однако сильный ветер будет двигаться вдоль восточного побережья. Из-за непогоды смыло дороги на побережье Внешних банок Северной Каролины, а в аэропорту Шарлотт Дуглас отменили более 800 рейсов. По данным poweroutage.us, без электричества остались около 158 тысяч потребителей — больше всего в Миссисипи, Теннесси, Флориде и Луизиане.

Ранее мы рассказывали о мощной снежной буре, которая накрыла южные штаты США, вызвав серьезные перебои в работе транспорта и резкое похолодание в регионах, которые обычно не сталкиваются с суровыми зимними условиями.