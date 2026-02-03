Сокровище на 4,9 млрд долларов: исследователь заявил, что нашел место «американского Эльдорадо»

Золото / © Reuters

Горы Забобонов в Аризоне снова оказались в центре внимания из-за истории, которая более века держит в напряжении искателей сокровищ. Охотник за древними подсказками Мэтт Полстон утверждает, что проследил путь к месту, которое может быть легендарной золотоносной шахтой — «американским Эльдорадо» стоимостью около 4,9 млрд долларов.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Полстон более десяти лет исследовал историю немецкого иммигранта Якоба Вальца, известного как Потерянный Голландец. Именно он в 1891 году оставил после себя сундук с 48 фунтами необработанного золота и ряд загадочных подсказок, которые поколениями пытались расшифровать кладоискатели.

По мнению Полстона, ключом к тайне является так называемая каменная карта — артефакт с латинскими символами и предупреждениями, найденный в 1949 году и известный как камни Перальты. Исследователь убежден, что символы на карте ведут не к классической точке поисков — горе Виверз-Нидл, а к массивной горе в форме сердца внутри хребта Забобонов.

По его словам, в горе есть по меньшей мере семь искусственных структур, а вход в шахту может быть скрыт в каньоне, заросшем деревьями настолько густо, что он и его команда не сразу заметили его во время экспедиции. Полстон считает, что это место совпадает с геологическими признаками, указывающими на возможные богатые залежи золота.

Легенда о шахте восходит к 1840-м годам, когда семья Перальта из северной Мексики якобы разрабатывала золотые месторождения в горах Суперстишн, но была атакована воинами апачей. Позже, по преданию, Вальц снова обнаружил залежи, настолько богатые, что называл их «жилой», способной сделать «20 мужчин миллионерами».

Несмотря на многочисленные поиски — от брата и сына мужчины, который сопровождал Вальца в последние часы жизни, до современных энтузиастов — точное место шахты так и не было найдено.

Полстон убежден, что теперь стоит ближе всего к раскрытию тайны за последние десятилетия. Впрочем, он признает: условия в горах чрезвычайно опасны, а сама территория охватывает около 160 тысяч акров дикой местности.

Пока же легенда о «сердце», спрятанном в Аризоне, продолжает манить новых искателей, а загадка золотой жилы Затерянного Голландца остается нераскрытой.

