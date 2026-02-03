- Дата публикации
Сокровище на 4,9 млрд долларов: исследователь заявил, что нашел место «американского Эльдорадо»
История шахты Затерянного Голландца снова ожила после заявлений современного исследователя. Он утверждает, что нашел географическую точку, где может скрываться золото на миллиарды долларов.
Горы Забобонов в Аризоне снова оказались в центре внимания из-за истории, которая более века держит в напряжении искателей сокровищ. Охотник за древними подсказками Мэтт Полстон утверждает, что проследил путь к месту, которое может быть легендарной золотоносной шахтой — «американским Эльдорадо» стоимостью около 4,9 млрд долларов.
Об этом сообщило издание Daily Mail.
Полстон более десяти лет исследовал историю немецкого иммигранта Якоба Вальца, известного как Потерянный Голландец. Именно он в 1891 году оставил после себя сундук с 48 фунтами необработанного золота и ряд загадочных подсказок, которые поколениями пытались расшифровать кладоискатели.
По мнению Полстона, ключом к тайне является так называемая каменная карта — артефакт с латинскими символами и предупреждениями, найденный в 1949 году и известный как камни Перальты. Исследователь убежден, что символы на карте ведут не к классической точке поисков — горе Виверз-Нидл, а к массивной горе в форме сердца внутри хребта Забобонов.
По его словам, в горе есть по меньшей мере семь искусственных структур, а вход в шахту может быть скрыт в каньоне, заросшем деревьями настолько густо, что он и его команда не сразу заметили его во время экспедиции. Полстон считает, что это место совпадает с геологическими признаками, указывающими на возможные богатые залежи золота.
Легенда о шахте восходит к 1840-м годам, когда семья Перальта из северной Мексики якобы разрабатывала золотые месторождения в горах Суперстишн, но была атакована воинами апачей. Позже, по преданию, Вальц снова обнаружил залежи, настолько богатые, что называл их «жилой», способной сделать «20 мужчин миллионерами».
Несмотря на многочисленные поиски — от брата и сына мужчины, который сопровождал Вальца в последние часы жизни, до современных энтузиастов — точное место шахты так и не было найдено.
Полстон убежден, что теперь стоит ближе всего к раскрытию тайны за последние десятилетия. Впрочем, он признает: условия в горах чрезвычайно опасны, а сама территория охватывает около 160 тысяч акров дикой местности.
Пока же легенда о «сердце», спрятанном в Аризоне, продолжает манить новых искателей, а загадка золотой жилы Затерянного Голландца остается нераскрытой.
