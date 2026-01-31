Пропавшие куры привели к сенсации: в Турции случайно нашли древний подземный город (фото)

Вентиляционная шахта в подземном городе Деринкую. Фото: Невит Дилмен/CC BY-SA 3.0

В центральной Турции случайный ремонт дома привел к одному из самых громких археологических открытий ХХ века. В 1963 году житель региона Каппадокия, пытаясь выяснить, куда исчезают его куры, проломил трещину в стене — и наткнулся на вход в древний подземный город Деринкую.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Деринкую — древний многоуровневый комплекс, вырубленный в вулканической породе. Подземный город достигает 18 уровней и опускается на глубину примерно 85 метров. По оценкам исследователей, в период расцвета там могли проживать до 20 тысяч человек.

Подземные ходы содержат жилые помещения, кухни, склады, колодцы, конюшни, винные хранилища и даже погребальные камеры. Десятки вентиляционных шахт обеспечивали циркуляцию воздуха, что позволяло людям находиться под землей длительное время.

Анатолия на протяжении веков оставалась перекрестком культур и одновременно мишенью для многочисленных вторжений. Именно поэтому археологи считают, что Деринкую служил укрытием в периоды войн и преследований. Его ранние этапы связывают с хеттами или фригийцами, однако достоверно известно, что подземные ходы использовали и персы времен Ахеменидов. Позже в этих пещерах прятались ранние христиане, бежавшие от римских притеснений, а с VIII до XII века комплекс стал убежищем для арабских мусульман во время арабо-византийских войн. После монгольских вторжений XIV века,

«Сегодня подземный город Деринкую является туристической достопримечательностью, которую посетители могут увидеть собственными глазами. Вместе с другими подземными городами Каппадокии он признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. К сожалению, кур турка так и не нашли», — отметили в статье.

Подземный город Деринкую. Фото: Bjørn Christian Tørrissen/CC BY-SA 3.0

Подземный город Деринкую. Фото: Ziegler175/CC BY-SA 4.0

Подземный город Деринкую. Фото: TobyJ/CC BY-SA 4.0

