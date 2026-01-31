Зниклі кури привели до сенсації: в Туреччині випадково знайшли стародавнє підземне місто (фото)

Вентиляційна шахта в підземному місті Дерінкую. Фото: Невіт Ділмен/CC BY-SA 3.0

У центральній Туреччині випадковий ремонт будинку призвів до одного з найгучніших археологічних відкриттів ХХ століття. У 1963 році мешканець регіону Каппадокія, намагаючись з’ясувати, куди зникають його кури, проламав тріщину в стіні — і натрапив на вхід до давнього підземного міста Дерінкую.

Про це повідомило видання Iflscience.

Дерінкую — стародавній багаторівневий комплекс, вирубаний у вулканічній породі. Підземне місто сягає 18 рівнів і опускається на глибину приблизно 85 метрів. За оцінками дослідників, у період розквіту там могли проживати до 20 тисяч людей.

Підземні ходи містять житлові приміщення, кухні, склади, колодязі, стайні, винні сховища та навіть поховальні камери. Десятки вентиляційних шахт забезпечували циркуляцію повітря, що дозволяло людям перебувати під землею тривалий час.

Анатолія протягом століть залишалася перехрестям культур і водночас мішенню для численних вторгнень. Саме тому археологи вважають, що Дерінкую служив укриттям у періоди воєн і переслідувань. Його ранні етапи пов’язують із хеттами або фригійцями, однак достовірно відомо, що підземні ходи використовували й перси часів Ахеменідів. Пізніше в цих печерах ховалися ранні християни, які тікали від римських утисків, а з VIII до XII століття комплекс став сховищем для арабських мусульман під час арабо-візантійських воєн. Після монгольських вторгнень XIV століття, ймовірно, місто знову слугувало притулком для місцевих християн.

«Сьогодні підземне місто Дерінкую є туристичною пам’яткою, яку відвідувачі можуть побачити на власні очі. Разом з іншими підземними містами Каппадокії його визнано об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На жаль, курей турка так і не знайшли», — зазначили в статті.

Підземне місто Дерінкую. Фото: Bjørn Christian Tørrissen/CC BY-SA 3.0

Підземне місто Дерінкую. Фото: Ziegler175/CC BY-SA 4.0

Підземне місто Дерінкую. Фото: TobyJ/CC BY-SA 4.0

