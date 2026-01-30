Таємниця за стіною: у 100-річному особняку виявили приховану кімнату (відео)

Головна ванна особняка Юенґлінг у Пенсильванії. Фото: @historicyuenglingmansion

Під час реконструкції столітнього особняка в Пенсильванії робітники натрапили на несподівану знахідку — за стінами будівлі виявили повністю збережену ванну кімнату, про яку десятиліттями знали лише з архівних планів. Йдеться про будинок 1913 року, де мешкала родина Юенґлінг — засновники найстарішої пивоварні Америки.

Про це повідомило видання Newsweek.

Неочікуване відкриття сталося після Різдва, розповіла директорка історичного маєтку Марлі Мікович. За її словами, фахівці знали про існування старої ванної, однак не мали уявлення, що збереглося всередині після того, як у будинку встановили пожежну драбину та герметизували приміщення.

Коли стіну розкрили, команда побачила майже недоторканий інтер’єр 1913 року. Серед знахідок — унікальна душова кабіна химерної форми та плитка із зображеннями гірського лавра. На історичних планах були позначені лише базові сантехнічні вузли, тож збереження декоративних елементів стало повною несподіванкою.

Нині в особняку ніхто не мешкає — будівля працює як некомерційний мистецький центр із майстернями та навчальними студіями. Родина Юенґлінгів проживала тут до 1978 року, після чого передала будинок місту для громадського користування. Саме цей подарунок став підставою для створення Ради мистецтв округу Шуйлкілл, яка нині опікується маєтком.

Відновлену ванну кімнату вирішили залишити у нинішньому вигляді. Через вимоги пожежної безпеки простір лише частково відкрили для огляду, облаштувавши безпечний оглядовий отвір для відвідувачів. Повна реставрація можлива в майбутньому, однак, як зазначають у керівництві центру, реалізація проєкту залежатиме від фінансування.

Головна ванна особняка Юенґлінг у Пенсильванії. Відео: @historicyuenglingmansion

