Таємні коди бортпровідників: які секретні сигнали використовують для проблемних пасажирів

Нечемна поведінка в літаку не залишається непоміченою. Бортпровідники використовують спеціальні коди, щоб попередити колег про складних пасажирів.

Літак

Літак / © Pixabay

Бортпровідники щодня мають справу не лише з турбулентністю, а й із людськими характерами. І, як виявилось, у них є власна система «секретних слів», щоб непомітно для інших повідомити колегам: на борту з’явився проблемний пасажир.

Про це повідомило видання Mirror.

Анонімний британський бортпровідник розповів, що серед екіпажу існує умовне слово «дорогоцінний». Якщо його вживають щодо пасажира, це означає одне: людина поводиться вкрай неввічливо і створює проблеми. Після цього весь персонал уже знає, з ким має справу, і відповідно коригує взаємодію.

Один із бортпровідників у коментарі The Sun зізнався, що звернення «Філіп» серед екіпажу також звучить як тривожний дзвіночок. Назва походить від абревіатури PILP (Passenger I’d Like to Punch) — «пасажир, якого дуже хочеться вдарити», хоча з часом формулювання зробили менш прямолінійним.

Є й менш конфліктні коди. За словами бортпровідниці з дворічним досвідом, якщо члени екіпажу вважають пасажира привабливим, під час прощання можуть сказати «cheerio» замість звичайного «до побачення». Це своєрідний, максимально стриманий спосіб флірту — без порушення професійних меж.

Водночас пасажирів між собою бортпровідники ніколи не називають на ім’я — лише за номером місця і фонетичним алфавітом: «50 Delta», «50 Charlie» чи «50 Kilo». Це швидше, точніше й не створює плутанини.

Тож панікувати не варто — у більшості випадків це просто робоча мова екіпажу. Але якщо раптом у салоні ви почуєте, що вас назвали «дорогоцінним Філіпом», можливо, настав час пригальмувати і перепросити за поведінку.

Нагадаємо, експерти та стюардеси попереджають: вода на борту літаків може містити небезпечні бактерії. Раніше ми розповідали, чому пасажирам радять уникати чаю і кави під час польоту.

