Цікaвинки
2025
Батько купив синові восьминога: подарунок обернувся трагедією

Мільйони людей стежили за життям восьминога в американській родині, але ніхто не знав справжньої ціни цієї популярності.

Ірина Лаб'як
Восьминога Терренс

Восьминога Терренс / © TikTok/Doctoktopus

Батько дев’ятирічного хлопчика здійснив мрію сина, купивши йому восьминога, але фінал цієї історії виявився трагічним. Чоловік розповів, чому екзотичний улюбленець — це найгірша ідея для домашнього утримання.

Про це пише Lad Bible.

У жовтні 2023 року доктор Камерон Кліффорд вирішив здійснити заповітне бажання свого сина та зробив йому незвичний подарунок на дев’ятий день народження — восьминога. Хлопчик, який з дитинства захоплювався цими морськими істотами, отримав омріяного «друга».

Вагітна самка восьминога

Сина звати Кал, і він назвав нового улюбленця Терренсом, оскільки родина була переконана, що це самець. Та згодом з’ясувалося, що вони помилялися: Терренс виявився самкою, до того ж вагітною.

Невдовзі після переїзду до сімейного дому восьминога відклала приблизно 50 яєць. Кал добре знав, що для самок восьминогів цей процес означає наближення кінця життя, і це усвідомлення стало для нього дуже болісним.

У той самий період доктор Кліффорд почав ділитися сімейною історією в TikTok. Його попередні дописи вже викликали інтерес у близьких, тож він вирішив розширити аудиторію. Результат не забарився — історія родини стала вірусною, а за оновленнями почали стежити мільйони користувачів.

У квітні 2024 року Терренс померла. Родина опублікувала відео, де показала прощання з улюбленицею та її поховання. Згодом активність на сторінці почала спадати, а останній допис повідомляв, що восьминоги, які вижили, вже підросли та мають переїхати до акваріумів у липні 2024 року.

Трагічний кінець історії з восьминогами

Зникнення Кліффордів із соцмереж викликало чимало запитань про подальшу долю малюків. Остаточну крапку в цій історії доктор Кліффорд поставив у квітні 2025 року. І розв’язка виявилася трагічною. В інтерв’ю чоловік зізнався, що причиною його відходу з TikTok стала смерть усіх дитинчат.

«Тиск, пов’язаний із необхідністю зберегти життя малюкам, був просто задушливим», — зазначив Кліффорд, додавши, що останній восьминіжок загинув у серпні 2024 року. Не знаючи, як донести цю новину до тисяч підписників, він просто видалив застосунок.

Усі нащадки Терренс зрештою померли після її смерті / © TikTok/Doctoktopus

Усі нащадки Терренс зрештою померли після її смерті / © TikTok/Doctoktopus

Підсумовуючи досвід утримання восьминога, який виявився для родини надзвичайно дорогим і емоційно виснажливим, Камерон звернувся до інших із застереженням.

«Думаю, очевидний урок у тому, що це погані домашні улюбленці. Вони недовговічні, недешеві й зовсім не прості в догляді. Водночас вони неймовірні створіння — з характером і високим інтелектом», — розповів чоловік.

Судячи з усього, традиційні коти й собаки залишаються значно безпечнішим вибором для дому.

До слова, британський турист на Філіппінах ледь не загинув, прийнявши смертельно небезпечного синьокільцевого восьминога за безпечне маля. Чоловік знімав відео з молюском на руках і лише після коментарів в Instagram дізнався, що тримав істоту, чия отрута в тисячу разів сильніша за ціанід. Експерти наголошують, що туристу неймовірно пощастило залишитися живим, адже ці морські мешканці кусають за найменшого відчуття загрози.

2025
