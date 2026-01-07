Жінка повела до ветеринара свою кішку та була шокована тим, ким виявилась тварина

Кіт / © Credits

Жінка звернулась до ветеринарної клініки, щоб стерилізувати свою кішку. Проте після операції ветеринар шокував її відкриттям. Виявилось, що це був самець.

Про це пише британське видання про тварин wamiz.co.uk.

Спочатку ветеринар під час огляду підтвердив, що тварина — це кішка. Процедура стерилізації почалась, як і було заплановано. Коли жінка повернулася до клініки, щоб забрати свою кішку, ветеринар повідомив їй шокуючу новину.

Власниця кішки поділилася своєю історією на соціальній платформі Reddit: «Ветеринар припустився величезної помилки, і я не знаю, що робити».

Виявилося, що ветеринар розрізав кішку, щоб знайти її яєчники. Тільки тоді, коли кішка вже лежала на операційному столі, ветеринар зрозумів, що яєчників немає. Вся медична команда зрозуміла, що з самого початку припустилася помилки: кішка насправді була самцем. Вони швидко змінили процедуру, виконавши кастрацію замість запланованої стерилізації.

Користувачі соцмереж були шоковані інцидентом та наголосили на некомпетентності ветеринара.

