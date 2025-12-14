ТСН у соціальних мережах

Восьминіг Тако

Восьминіг Тако / © скриншот з відео

Цікaвинки
229
2 хв
Восьминіг Тако

Музикант навчив домашнього восьминога грати на піаніно — відео

Чоловік створив один із найнестандартніших музичних експериментів у Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Шведський музикант провів шість місяців, працюючи над «найгіршою» і «найкрутішою» річчю, яку він коли-небудь робив: навчив восьминога грати на піаніно.

Маттіас Кранц, ютубер, чий контент зазвичай стосується музичних інструментів, які він модифікує і на яких грає, опублікував на платформі відео, в якому детально розповів, як навчив восьминога за окликом Такоякі грати на піаніно.

Кранц розповів The Washington Post, що купив Такоякі, або коротко Тако, у португальському рибному магазині в березні.

Маттіас поділився, що знадобився час, щоб завоювати довіру Тако, і ще більше часу, щоб спонукати восьминога використовувати клавіатуру, яку він спроєктував з важелями, щоб головоногий міг тягнути її своїми щупальцями.

Він сказав, що Тако почав грати лише одну-дві ноти за раз, використовуючи бульбашки, щоб зацікавити його інструментом, але прорив стався в серпні, коли Кранц встановив у акваріумі «крабів ліфт». Пристрій опускав краба — улюблену страву Тако — на невелику відстань у трубці за кожну ноту, яку грав восьминіг.

Кранц почав грати на гітарі, акомпануючи Тако на фортепіано, і навіть навчив восьминога грати мелодію Baby Shark, хоча і визнав, що результат був не в такт.

«Це було, мабуть, найгірше, що я коли-небудь робив, і, можливо, найкрутіше, але також найгірше за все», — сказав Кранц. «Я ніколи не доводив себе до таких меж».

Кранц сказав, що він і Тако грають разом приблизно через день.

«Я не можу повірити, що сиджу тут і граю з восьминогом», — сказав він.

Морський вчений Дженні Гофмейстер попередила шанувальників Тако, що тварина, ймовірно, грає музику не для задоволення від мистецтва, а скоріше виконує трюк, щоб отримати обіцяну нагороду.

«Восьминіг не сприймає ритм», — сказала Гофмейстер. «Він не сприймає, знаєте, темп. Він хоче виконати кроки, які повинен виконати, щоб отримати краба».

Нагадаємо, як природа намагається врятувати білих ведмедів від вимирання.

