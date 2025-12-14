Засоби із сюрпризом: як українське виробництво з Макарова створило хіт, який продається в ЄС

Історія компанії Uniks

Реклама

«Бомбочки» з різнокольоровими обгортками, незвичними назвами і таким приємним ароматом, що його хочеться відчути ще раз. На полиці магазину вони виглядають легко і грайливо, але за цією красою стоїть серйозна робота. І виконують її у Макарові, на невеликому українському підприємстві. Його створили дві жінки — Тетяна та Анна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЦЕ ПРОСТО НЕЙМОВІРНО! Дві українки створили компанію, яка випереджає світові тренди косметики!



Історія створення компанії

«Компанія Uniks була заснована у 2001 році, на сьогоднішній день нам 24 роки. У 2001 році заснували компанію батьки моєї партнерки. І це була одна з найкращих компаній з дистрибуції косметики і побутової хімії на території Луганської області, тому що вони там проживали», — розповідає Тетяна Биць, співвласниця компанії Uniks.

Реклама

У 2013 році компанія Uniks закінчила свій перший етап роботи. Через всім відомі події на сході сім’я Анни переїхала у Київську область. Тетяна познайомилася з майбутньою напарницею на косметичному проєкті. Відтоді вони почали спільну роботу. Але навіть з досвідом і планами, перший крок був найважчим.

«Найбільший страх — це почати. У тебе є величезна мрія, ти довго біля неї ходиш, думаєш і думаєш. А перший крок — це найважче. Коли я своєму чоловікові повідомила про те, що ми будемо будувати бізнес, що ми будемо займатися виробництвом, перше, що він мені відповів: „Ох, це твоє дороге хобі!“, — згадує Тетяна Биць, співвласниця компанії Uniks.

Вже за три роки роботу компанії перезапустили. Тоді на виробництві працювали лише четверо людей, а сьогодні команда значно більша — близько півсотні співробітників.

«У мене працюють надійні працівники, особливо на виробничих процесах: керують, виставляють плани і задачі цілому виробництву. Дівчата починали разом із нами, зараз вони бригадирки», — розповідає Тетяна Биць, співвласниця компанії Uniks.

Реклама

Продукція компанії Uniks / © ТСН

Асортимент компанії

Починалося все із простої, але дуже вдалої ідеї — випустити невелику лінійку гелів для душу та рідкого мила. З часом асортимент став ширшим, і серед продуктів з’явилися справжні фірмові позиції.

«Це, звичайно, бомбочки для ванни, з іграшкою всередині та із різними цікавинками. Дітям дуже подобається. Вони збирають колекції. Зараз ми випускаємо новинку. Всередині будуть сквіші, які можна буде пожмакати, якими можна буде гратися. І також можна знайти срібний браслетик. Це буквально, як кажуть, із пилу, з жару», — ділиться Тетяна Биць, співвласниця компанії Uniks.

Як виготовляють продукцію

А ще серед хітів — пінка у формі лапки. Ви, мабуть, бачили її на відео у соцмережах, але навряд чи уявляли, як вона народжується. Тож зараз — ексклюзив: закулісні кадри виробництва!

«Зараз ви бачите на лінії термоусадку такого продукта, як „Пінка-лапка“ торгової марки MilkyDream. У цій панелі усаджується етикетка. Тут відбувається підсушка продукту. Далі на круглому столі збирається і відбувається вкладка продукції в ящик. А далі — перевірка якості, на склад і до споживача», — ділиться секретами Тетяна Биць, співвласниця компанії Uniks.

Реклама

Що розробляє лабораторія компанії

Особливість компанії — це можливість створити власний продукт для будь-кого. Уявіть, у вас є ідея крему чи маски для обличчя, але ви не знаєте всіх нюансів виробництва. Тут на допомогу приходить лабораторія Uniks.

«Передовсім для того, щоб народився продукт, потрібна ідея. Ми отримуємо ідею, запит від нашого клієнта, після чого маємо дані, який продукт він хоче бачити. Колір, запах, консистенція, в якому вигляді пакування, який маркетинговий опис даний продукт має нести, відповідно, які активні компоненти під цей маркетинг ми маємо покласти, для того, щоб продукт працював», — розповідає Марія Удовенко, головна технологиня компанії Uniks.

Коли всі дані зібрані, команда Uniks переходить до найважливішого етапу — підбору сировини. І тут немає меж: компоненти приходять з будь-якого куточку світу. Кожен інгредієнт унікальний і допомагає створювати продукти, що не просто відповідають сучасним стандартам, а й випереджають світові тренди косметики.

«Після збору всіх сировинних компонентів, ми починаємо розробку нашої формули, щоб добитись саме тієї консистенції, яку хоче наш клієнт. Після цього тестуємо нашу рецептуру на всіх етапах від стабільності, щоб забезпечити термін придатності, зовнішній і товарний вигляд нашого продукту та, відповідно, обов’язково тестуємо на сумісність з пакуванням, щоб продукт був дружній із пакуванням і був стабільний на прилавках нашого магазину, аби ви безпосередньо придбали якісний товар та були задоволені», — пояснює Марія Удовенко, головна технологиня компанії Uniks.

Реклама

Як змінилась робота через повномасштабну війну

Здавалося б, підприємство мрії: розвивається, виробляє, імпортує, догоджає кожному. Але настав день, який став переломним для всіх. Напередодні повномасштабного вторгнення команда здійснювала останні платежі і на повну віддачу працювала за графіком… а вже наступного дня стало зрозуміло, що світ змінився.

«Цього дня вже працівники не вийшли на роботу. 24 лютого (2022 року, — Ред.) нам вдалося зробити одне відвантаження товару, і 25-го, коли приїжджали сюди збирати антисептики, тому що наша громада готувалася до цих подій. Ну як готувалася, те, що можна було готувати: антисептичні засоби, простирадла, які рвали, тому що розуміли, що будуть якісь поранені, доведеться надавати якусь першу допомогу. Антисептики ми забрали, але після того вже не попали на територію виробництва, тому що почалися серйозні обстріли, і йшла колона танків повз Макарів, і тут відбувалися дуже-дуже гарячі події», — згадує Тетяна Биць, співвласниця компанії Uniks.Понад місяць підприємство було порожнім. За цей час виробниче приміщення перетворилося на форпост — крайню точку оборони, де стояли наші військові, а через поле вже сиділи росіяни. Навіть сьогодні на території видно сліди боїв: окопи, залишки мінного поля, яке і зараз розміновують шматочками, нагадуючи про ті страшні дні.“Коли ми сюди повернулися, побачили картину, як після апокаліпсису: не було й однієї шибки, був потрощений дах, були розбиті стіни, але перше, що ми почали робити, — прибрали, винесли величезну кількість брухту, і зараз це теж продовжується за виробництвом, в нас є ще місця, де відбуваються відновлення, і ще теж певні якісь речі оновлюються», — розповідає Тетяна Биць, співвласниця компанії Uniks.

Коли відновили світло і увімкнули бладнання, серце буквально вилітало з грудей від хвилювання, каже пані Тетяна, вся техніка працювала! Це був момент, коли віра повернулася. Особливо символічно, що всі події витримав кремовий реактор, придбаний ще до війни за підтримки Райффайзен Банку.

«Це обладнання пережило воєнні дії. І тоді, коли ми повернулись сюди після повномасштабного вторгнення, реактор ще був у кредиті. Нам вдалося гарно і вчасно виплатити кредит. Також хочу подякувати за те, що Райффайзен Банк дав нам можливість кредитних канікул. Але не просто кредитних канікул, а зміщення цих кредитних канікул, що дало можливість нам легко і вчасно виплатити наші зобов’язання», — каже Тетяна Биць, співвласниця компанії Uniks.

Реклама

Як Райффайзен Банк підтримав компанію

Райффайзен Банк першим підтримав Uniks після релокації з Луганська. Саме ця співпраця і допомогла вийти компанії на новий рівень.

«Підприємство Uniks прийшло до нас у Райффайзен Банк ще у 2016 році. У 2020-му ми вже почали з ними свою історію кредитування. Спочатку це був маленький ліміт-овердрафт, а наступного року компанія звернулася за фінансуванням на придбання обладнання для розширення свого бізнесу. У той час це була маленька компанія, яка тільки розвивалася, ставала на ноги», — розповідає Ярослава Конченко, керівниця відділу по роботі з ключовими клієнтами Київської області Райффайзен Банку.

Згодом підприємство розширювало виробництво, купувало обладнання, запускало нові продукти. І всі ці роки — банк підтримував клієнта навіть у найскладніші періоди.

«Якщо подивитися назад в історію, подивитися в історію незалежності, у нас ніколи не було часів, коли не було якихось додаткових ризиків, на які слід було зважати при видачі кредитних коштів. Кредитування — це завжди ризики. Цього разу це була війна. Але насправді живий бізнес, власник якого володіє підприємницьким хистом, здатний вистояти у будь-яких умовах. І такі клієнти, як наш Uniks, вони особливо заслуговують на увагу і на підтримку, тому що компанія виробляє готовий продукт, що надзвичайно важливо у наш час», — говорить Ярослава Конченко, керівниця відділу по роботі з ключовими клієнтами Київської області Райффайзен Банку.

Реклама

Сьогодні 70% фінансових операцій підприємства — у Райффайзен Банку. Uniks користується валютними послугами, депозитами, зарплатним проєктом та кількома видами кредитування. Усе це — приклад розвитку бізнесу, а разом із ним — і економіки країни.

«За ці роки компанія виросла з маленького клієнта у відомого знаного виробника з великими виробничими потужностями, тобто вони були мікроклієнтом, а наразі стали клієнтом середнього бізнесу. І ми дуже тим тішимося, коли бачимо, як наші клієнти ростуть у нас на очах», — зазначає Ярослава Конченко, керівниця відділу по роботі з ключовими клієнтами Київської області Райффайзен Банку.

Де можна купити продукцію компанії

Сьогодні продукцію Uniks можна знайти практично у кожному великому магазині України, а ще — за кордоном: у Молдові, Грузії, Узбекистані, а також на ринках ЄС — у Литві, Латвії та Естонії. Компанія не зупиняється на досягнутому і прагне розвивати нові напрямки, роблячи українські бренди впізнаваними та конкурентними у світі.

«Ми плануємо розвивати люксові бренди, торгівельну марку BeTrendy. Ми розуміємо, бачимо і хочемо, щоб українські продукти і українські товари сприймалися як щось дуже хороше, щось дуже достойне, з хорошою репутацією, з хорошою текстурою, з хорошим результатом», — ділиться планами Тетяна Биць, співвласниця компанії Unik.

Реклама

Підприємство з Макарова продовжує працювати й зростати, попри війну, яка змінила життя всієї України. Історія Uniks — про українських жінок, які не бояться брати відповідальність і створювати власний продукт. Про людей, які не опускають руки навіть тоді, коли здається, що сили на нулі. А ще про якісну продукцію, яка стане чудовим подарунком жінкам і дівчатам.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЦЕ ПРОСТО НЕЙМОВІРНО! Дві українки створили компанію, яка випереджає світові тренди косметики!