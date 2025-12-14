- Дата публікації
"Стоїмо там, де стоїмо": Зеленський зробив важливі заяви про Донбас, вибори і мирний план
Президент пояснив позицію України щодо Донбасу, можливих виборів та переговорів зі США про мирний план.
Президент України Володимир Зеленський 14 грудня зробив низку заяв щодо майбутнього Донбасу, можливих виборів в Україні та переговорів навколо так званого мирного плану США. Глава держави наголосив, що головними залишаються безпека, справедливість і збереження українських позицій.
Про це йшлося під час спілкування Зеленського з журналістами.
Позиція щодо Донбасу: «Стоїмо там, де стоїмо»
Під час коментування можливих форматів врегулювання ситуації на сході України, Володимир Зеленський заявив, що ідеї демілітаризованих або вільних економічних зон у Донецькій області залишаються відкритими, але несуть значні ризики.
За словами президента, на сьогодні Україна виходить із принципу збереження поточних позицій на фронті.
«Я вважаю, що на сьогодні справедливим і можливим варіантом є позиція — стоїмо там, де стоїмо», — наголосив Зеленський.
Він зазначив, що пропозиції щодо референдумів чи особливих форматів управління Донбасом наразі не мають практичного наповнення і залишаються лише теоретичними.
Президент також звернув увагу, що Росія відкидає будь-які ініціативи, які не передбачають повного виходу українських військ із регіону.
«На наші сигнали росіяни відповідають, що ми повинні вийти з Донбасу, або вони його все одно окупують», — сказав він.
Буферні зони і дезінформація РФ
Зеленський різко розкритикував пропозиції, за яких українські війська мали б відійти, а російські — залишитися на зайнятих позиціях.
«Якщо українські війська відходять на 5–10 кілометрів, то чому російські війська не повинні відходити вглиб окупованих територій на таку ж відстань?» — підкреслив президент.
Він також наголосив на системній дезінформації з боку РФ щодо ситуації на фронті, навівши приклад Куп’янська.
«Вони заявляли, що окупували Куп’янськ, що ми в оточенні. Я нещодавно був у Куп’янську і показав, хто реально контролює це місто», — зазначив Зеленський.
За його словами, він застерігав американських партнерів від безумовної довіри до заяв російської сторони.
Мирний план США: формула «Так, але…»
Коментуючи інформацію західних медіа, Зеленський підтвердив, що Україна працює над відповіддю на мирні ініціативи США, зокрема у форматі «Так, але…».
Такий підхід дозволяє Києву підтримувати діалог із Вашингтоном, не поступаючись ключовими інтересами держави.
Президент наголосив, що будь-який мирний план міститиме компроміси, однак він має бути справедливим і не створювати умов для нової агресії Росії.
«Мій пріоритет — щоб план був справедливим для України і водночас не залишав Росії можливості розпочати третю агресію», — заявив Зеленський.
Він додав, що всі ключові коригування та позиції України узгоджуються зі США, а документ має бути реальним механізмом завершення війни, а не формальністю.
Можливі вибори: головне — безпека
Окремо президент висловився щодо перспектив проведення виборів в Україні. За його словами, держава має бути готовою до будь-якого сценарію, однак питання безпеки залишається визначальним.
«Я не тримаюся за крісло. Україна має бути готова до будь-якого розвитку подій», — зазначив Зеленський.
Президент повідомив, що звернувся до міжнародних партнерів із проханням допомогти у забезпеченні безпекових умов у разі проведення виборів. До підготовки можливих сценаріїв залучені уряд, парламент і профільні відомства.
«Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів, щоб у будь-якій ситуації держава була готова», — підкреслив глава держави.
Кадрові питання в Офісі президента
Також Зеленський прокоментував питання можливого призначення нового керівника Офісу президента. За його словами, консультації з кандидатами тривають, і жоден із них не відмовився.
«Всі вони готові підставити плече. Є багато технічних питань, тому я ще не визначився», — сказав президент.
Нагадаємо, вже йшлося про те, що ніхто з кандидатів на посаду нового керівника ОП, з ким Володимир Зеленський проводив консультації, не відмовлявся. Так сказав президент.