"Стоїмо там, де стоїмо": Зеленський зробив важливі заяви про Донбас, вибори і мирний план

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський 14 грудня зробив низку заяв щодо майбутнього Донбасу, можливих виборів в Україні та переговорів навколо так званого мирного плану США. Глава держави наголосив, що головними залишаються безпека, справедливість і збереження українських позицій.

Про це йшлося під час спілкування Зеленського з журналістами.

Позиція щодо Донбасу: «Стоїмо там, де стоїмо»

Під час коментування можливих форматів врегулювання ситуації на сході України, Володимир Зеленський заявив, що ідеї демілітаризованих або вільних економічних зон у Донецькій області залишаються відкритими, але несуть значні ризики.

Реклама

За словами президента, на сьогодні Україна виходить із принципу збереження поточних позицій на фронті.

«Я вважаю, що на сьогодні справедливим і можливим варіантом є позиція — стоїмо там, де стоїмо», — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що пропозиції щодо референдумів чи особливих форматів управління Донбасом наразі не мають практичного наповнення і залишаються лише теоретичними.

Президент також звернув увагу, що Росія відкидає будь-які ініціативи, які не передбачають повного виходу українських військ із регіону.

Реклама

«На наші сигнали росіяни відповідають, що ми повинні вийти з Донбасу, або вони його все одно окупують», — сказав він.

Буферні зони і дезінформація РФ

Зеленський різко розкритикував пропозиції, за яких українські війська мали б відійти, а російські — залишитися на зайнятих позиціях.

«Якщо українські війська відходять на 5–10 кілометрів, то чому російські війська не повинні відходити вглиб окупованих територій на таку ж відстань?» — підкреслив президент.

Він також наголосив на системній дезінформації з боку РФ щодо ситуації на фронті, навівши приклад Куп’янська.

Реклама

«Вони заявляли, що окупували Куп’янськ, що ми в оточенні. Я нещодавно був у Куп’янську і показав, хто реально контролює це місто», — зазначив Зеленський.

За його словами, він застерігав американських партнерів від безумовної довіри до заяв російської сторони.

Мирний план США: формула «Так, але…»

Коментуючи інформацію західних медіа, Зеленський підтвердив, що Україна працює над відповіддю на мирні ініціативи США, зокрема у форматі «Так, але…».

Такий підхід дозволяє Києву підтримувати діалог із Вашингтоном, не поступаючись ключовими інтересами держави.

Реклама

Президент наголосив, що будь-який мирний план міститиме компроміси, однак він має бути справедливим і не створювати умов для нової агресії Росії.

«Мій пріоритет — щоб план був справедливим для України і водночас не залишав Росії можливості розпочати третю агресію», — заявив Зеленський.

Він додав, що всі ключові коригування та позиції України узгоджуються зі США, а документ має бути реальним механізмом завершення війни, а не формальністю.

Можливі вибори: головне — безпека

Окремо президент висловився щодо перспектив проведення виборів в Україні. За його словами, держава має бути готовою до будь-якого сценарію, однак питання безпеки залишається визначальним.

Реклама

«Я не тримаюся за крісло. Україна має бути готова до будь-якого розвитку подій», — зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що звернувся до міжнародних партнерів із проханням допомогти у забезпеченні безпекових умов у разі проведення виборів. До підготовки можливих сценаріїв залучені уряд, парламент і профільні відомства.

«Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів, щоб у будь-якій ситуації держава була готова», — підкреслив глава держави.

Кадрові питання в Офісі президента

Також Зеленський прокоментував питання можливого призначення нового керівника Офісу президента. За його словами, консультації з кандидатами тривають, і жоден із них не відмовився.

Реклама

«Всі вони готові підставити плече. Є багато технічних питань, тому я ще не визначився», — сказав президент.

Нагадаємо, вже йшлося про те, що ніхто з кандидатів на посаду нового керівника ОП, з ким Володимир Зеленський проводив консультації, не відмовлявся. Так сказав президент.