Зеленський озвучив "справедливе рішення" щодо питання територій Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання можливого створення демілітаризованої або вільної економічної зони в Донецькій області залишається невизначеним і містить багато ризиків для України.

Про це голова держави заявив, спілкуючись з журналістами.

Зеленський наголосив, що на сьогодні Україна виходить із принципу збереження поточних позицій на фронті.

«Я вважаю, що на сьогодні справедливим і можливим варіантом є позиція — стоїмо там, де стоїмо», — зазначив президент.

За його словами, ідеї щодо референдуму або особливих форматів управління Донбасом наразі залишаються теоретичними і не мають практичного наповнення.

Президент також заявив, що Росія негативно ставиться до будь-яких ініціатив, які не передбачають повного виходу українських сил із регіону.

«На наші сигнали з цього питання росіяни відповідають, що ми повинні вийти з Донбасу, або вони його все одно окупують», — сказав Зеленський.

Глава держави звернув увагу на значну кількість дезінформації з боку РФ, зокрема щодо ситуації на фронті.

«Вони заявляли, що окупували Куп’янськ, що ми в оточенні. Я нещодавно був у Куп’янську і показав, хто реально контролює це місто», — зазначив він.

Зеленський повідомив, що під час спілкування з представниками США застерігав їх від сліпої довіри до заяв російської сторони.

«Я давав сигнали нашим колегам зі США, що не треба вірити всьому, що говорить Росія», — сказав президент.

За його словами, Москва намагається досягти контролю над сходом України не лише військовим, а й політико-дипломатичним шляхом.

Водночас голова держави критично оцінив пропозиції, за якими українські війська мали б відійти, а російські сили — залишитися на зайнятих позиціях.

«Якщо українські війська відходять на 5–10 кілометрів, то чому російські війська не повинні відходити вглиб окупованих територій на таку ж відстань?» — наголосив він.

Він підсумував, що питання можливих буферних, демілітаризованих чи економічних зон на Донбасі залишається відкритим.

«Це дуже сенсативне і дуже гаряче питання, в якому поки що немає відповідей», — резюмував Зеленський.

