Демілітаризована зона на Донбасі: Подоляк назвав обговорення "теоретичним" і пояснив умови

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на публікацію видання Le Monde про нібито готовність України погодитися на демілітаризовану зону на Донбасі, назвавши обговорення «виключно теоретичним».

Про це Подоляк сказав виданню Kyiv Post.

Радник керівника ОП сказав, що такий формат, який передбачає створення буферної зони з активним моніторингом, розглядається лише в контексті майбутніх безпекових гарантій.

«Обговорення наразі є виключно теоретичним. Очевидно, що в переговорному процесі розглядаються всі можливі формати, зокрема й потенційний варіант зупинки вздовж лінії прямого зіткнення. Так само очевидно, що такий формат теоретично передбачає можливість формування так званої буферної (демілітаризованої) зони, яка потребуватиме активного моніторингу. Втім, усе це поки що обговорюється лише в контексті безпекових гарантій», — розповів Подоляк.

Він акцентував, що остаточні рішення, безумовно, оголосить президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, видання Le Monde повідомило, що начебто Україна готова піти на складну територіальну поступку, погодившись на створення демілітаризованої зони на Донбасі в межах нового мирного плану, доопрацьованого Зеленським. Подоляк сказав виданню, що така зона передбачатиме відведення українських і російських сил по обидва боки лінії фронту та контроль міжнародних сил, бажано за участю США, для запобігання новій агресії.

Водночас, радник президента України Дмитро Литвин уточнив, що Le Monde некоректно подало заяву: остаточної згоди Києва немає, і таке рішення може ухвалюватися лише главою держави або народом України.