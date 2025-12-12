Демилитаризованная зона на Донбассе: Подоляк назвал обсуждение "теоретическим" и объяснил условия

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк / © Getty Images

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на публикацию издания Le Monde о якобы готовности Украины согласиться на демилитаризованную зону на Донбассе, назвав обсуждение «исключительно теоретическим».

Об этом Подоляк сказал изданию Kyiv Post.

Советник руководителя ОП сказал, что такой формат, который предусматривает создание буферной зоны с активным мониторингом, рассматривается только в контексте будущих гарантий безопасности.

"Обсуждение пока является исключительно теоретическим. Очевидно, что в переговорном процессе рассматриваются все возможные форматы, в том числе и потенциальный вариант остановки вдоль линии прямого соприкосновения. Так же очевидно, что такой формат теоретически предусматривает возможность формирования так называемой буферной (демилитаризованной) зоны, которая потребует активного мониторинга. Впрочем, все это пока обсуждается только в контексте гарантий безопасности», — рассказал Подоляк.

Он акцентировал, что окончательные решения, безусловно, объявит президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, издание Le Monde сообщило, что якобы Украина готова пойти на сложную территориальную уступку, согласившись на создание демилитаризованной зоны на Донбассе в рамках нового мирного плана, доработанного Зеленским. Подоляк сказал изданию, что такая зона будет предусматривать отвод украинских и российских сил по обе стороны линии фронта и контроль международных сил, желательно с участием США, для предотвращения новой агрессии.

В то же время, советник президента Украины Дмитрий Литвин уточнил, что Le Monde некорректно подало заявление: окончательного согласия Киева нет, и такое решение может приниматься только главой государства или народом Украины.