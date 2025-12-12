- Дата публикации
Министра армии США Дрисколла внезапно отстранили от мирных переговоров - The Telegraph
Журналисты пишут, что Дрисколл якобы превысил свои полномочия.
Министра армии США Дэна Дрисколла отстранили от мирных переговоров по войне РФ против Украины.
Об этом пишет The Telegraph.
Такое решение появилось из-за того, что Дрисколл, как считается, «превысил свои полномочия».
«Он, как считается, перестарался, и ему дали по рукам», — сказал источник.
По данным журналистов, Дрискол считается близким другом вице-президента США Джей Ди Венса и его авторитет быстро рос в администрации американского президента Дональда Трампа.
Украинские и европейские чиновники считают, что отсутствие Дрисколла является частью более широкой борьбы за контроль над мирными переговорами.
Напомним, в ноябре Дрисколлу было поручено представить президенту Украины Владимиру Зеленскому 28-пунктный план.
Дрисколл заявил украинским чиновникам, что Россия способна воевать «бесконечно долго», поэтому Украине лучше соглашаться на мир.