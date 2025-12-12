ТСН в социальных сетях

Министра армии США Дрисколла внезапно отстранили от мирных переговоров - The Telegraph

Журналисты пишут, что Дрисколл якобы превысил свои полномочия.

Анастасия Павленко
Дэн Дрисколл

Дэн Дрисколл / © Associated Press

Министра армии США Дэна Дрисколла отстранили от мирных переговоров по войне РФ против Украины.

Об этом пишет The Telegraph.

Такое решение появилось из-за того, что Дрисколл, как считается, «превысил свои полномочия».

«Он, как считается, перестарался, и ему дали по рукам», — сказал источник.

По данным журналистов, Дрискол считается близким другом вице-президента США Джей Ди Венса и его авторитет быстро рос в администрации американского президента Дональда Трампа.

Украинские и европейские чиновники считают, что отсутствие Дрисколла является частью более широкой борьбы за контроль над мирными переговорами.

Напомним, в ноябре Дрисколлу было поручено представить президенту Украины Владимиру Зеленскому 28-пунктный план.

Дрисколл заявил украинским чиновникам, что Россия способна воевать «бесконечно долго», поэтому Украине лучше соглашаться на мир.

