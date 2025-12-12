- Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Робот вывез с поля боя: уникальная история спасения тяжелораненого военного (видео)
Наземный робот под обстрелами вывез тяжелораненого бойца.
Съемочная группа ТСН стала свидетелями сложнейшей миссии по спасению тяжелораненого военного на линии боевого соприкосновения — от планирования операции в секретном помещении в Донецкой области до ее успешного завершения. Единственная надежда на вывоз бойца, находившегося в критическом состоянии, была на наземный роботизированный комплекс (НРК) «Мауль».
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.
Риск-планирование: «Едут оттуда, откуда никто не ездит»
Эвакуационный автомобиль не мог проехать к позиции: «Раньше можно было за километр подъехать к линии боевого соприкосновения. Сейчас уже на 10 опасно», — объясняют в 1-м отдельном медицинском батальоне.
За пультом — пилот Богдан, который в этом месяце уже имел шесть миссий. Он управляет комплексом, не имея полной информации о маршруте:
«У нас есть 300, по которому нужно поехать в точку, информация к которой, облетов, и всего у нас минимально. Мы по маршруту не знаем, где точно находятся мины», — рассказал Богдан.
Командир батальона Асан отмечает, что НРК едет мимо врага: «Может быть вражеские подразделения пехотные, которые могут прорвать какие-то моменты. Человек ждет, его нужно вытащить, его по-любому нужно вытащить».
Операцию начали на рассвете, ожидая «пересменки» российских дронов, чтобы «подъехать максимально близко к раненому, ну и забрать его».
Час сорок семь минут сквозь темноту
В 3:46 утра, когда пилот Богдан взял пульт, началась миссия. Комплекс «Мауль», сделанный на базе квадроцикла, преодолевал полевые дороги, лесополосы и бездорожье.
Большую часть времени вся команда следила за экраном. Командир Асан считал преодоленный путь: «Сколько уже проехал? 15 процентов от маршрута общего».
По дороге в одну сторону НРК преодолел путь за час сорок семь минут без значительных повреждений.
«Где-то просто полевая дорога стала немного тяжелой для переезда, но в целом для нашего НРК она посильная», — прокомментировал командир.
Что рассказал раненый
Когда «Мауль» прибыл на место, наступил самый опасный этап — загрузка на облавок. В небе видели пролеты вражеских FPV-дронов: «Их было видно. И, скорее всего, они просто нас не заметили. Слава Богу, пролетел», — рассказал военный.
Спасенный боец, с позывным «Урал», оказался Юрком. Он пробыл на позиции 17 дней, пять из которых — с ранениями.
Позже медики Ляля и Биолог рассказали о стойкости Юрка:
«Он сказал, что вывезите меня куда хотите и как хотите, но самое главное вывезите меня отсюда и в принципе больше ничего. Это в принципе лучший пациент, что у нас был. Он все потерпел, все сжав зубы терпел, не жаловался», — передали медики его слова.
В госпитале также стало известно, что Юрий самостоятельно фиксировал свою переломанную ногу подручными средствами: «Для того, чтобы зафиксировать, открыть перелом на своей ноге, использовал ножки от стульчика и деревяшку, которую, вероятно, просто нашел рядом», — отметила корреспондент ТСН.
Через несколько часов, уже в больничной палате, Юрий рассказал о своих ощущениях:
«Первые ранения были в пятницу с 4 до 5 часов. Второе ранение было в воскресенье. Мне сказали, что со мной работы приехали. Я не понял, что она такое. Ехать довольно неплохо. А так довольно комфортно и можно. Когда она приехала, то я понял, что это хорошая техника, что ее можно вывезти к людям.»
Медики осмотрели Юрия. «Состояние пациента расценивается сейчас как средней степени тяжести. Здесь мы имеем запущенный перелом правой голени и левого предплечья. Также многочисленные ушибы и ссадины,» — сообщили они, заверив, что он точно будет жить.
Своим свидетельством Юрий согласился поделиться, чтобы на его примере все увидели: наземные комплексы в условиях этой войны могут спасать жизни.