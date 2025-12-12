Украинцев предупреждают об опасном замысле армии РФ: что просят сделать

Армия РФ / © Associated Press

Российские солдаты могут использовать частные дома для размещения оборудования, которое может служить ретранслятором или элементом системы наведения для ударных дронов-камикадзе типа «Шахед».

Об этом сообщил военный аналитик Сергей Бескрестнов (Флэш).

«Для этого они планируют выбирать частные дома и, вероятно, пожилых людей. Пожалуйста, предупредите своих пожилых родителей и соседей обращать внимание на подобные просьбы посторонних людей», — отметил Сергей Флеш.

Также добавил, что оккупанты могут попросить установить во дворе или в доме «небольшую коробку». Ее «нужно подключить к розетке и, по возможности, к Интернету».

Напомним, заявления россиян о полном захвате Северска Донецкой области не отвечают действительности, за город продолжаются бои. В украинских военных там усложнена логистика, еда и боеприпасы бойцам доставляют дронами и наземными роботизированными комплексами.

Также в Покровско-Мирноградской агломерации продолжается активная оборона. Российские силы постоянно пытаются ее прорвать и войти в городскую застройку.