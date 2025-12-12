- Дата публикации
Украинцев предупреждают об опасном замысле армии РФ: что просят сделать
Военный аналитик рассказал, что солдаты РФ используют частные дома украинцев, чтобы установить оборудование для наводки дронов.
Российские солдаты могут использовать частные дома для размещения оборудования, которое может служить ретранслятором или элементом системы наведения для ударных дронов-камикадзе типа «Шахед».
Об этом сообщил военный аналитик Сергей Бескрестнов (Флэш).
«Для этого они планируют выбирать частные дома и, вероятно, пожилых людей. Пожалуйста, предупредите своих пожилых родителей и соседей обращать внимание на подобные просьбы посторонних людей», — отметил Сергей Флеш.
Также добавил, что оккупанты могут попросить установить во дворе или в доме «небольшую коробку». Ее «нужно подключить к розетке и, по возможности, к Интернету».
Напомним, заявления россиян о полном захвате Северска Донецкой области не отвечают действительности, за город продолжаются бои. В украинских военных там усложнена логистика, еда и боеприпасы бойцам доставляют дронами и наземными роботизированными комплексами.
Также в Покровско-Мирноградской агломерации продолжается активная оборона. Российские силы постоянно пытаются ее прорвать и войти в городскую застройку.