При каких условиях в Украине проведут выборы: Подоляк ответил

Выборы в Украине / © УНИАН

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что проведение выборов во время войны зависит от решения трех фундаментальных вопросов.

Об этом он написал в Telegram.

Подоляк подчеркнул, что в условиях предвыборной кампании и дня голосования российские ракеты и дроны не должны атаковать Украину. По его словам, обеспечить это реально только при условии оглашения перемирия. Только после гарантий безопасности можно говорить о честном и прозрачном процессе.

По словам советника ОП, линия фронта простирается более чем на 1200 километров, а сотни тысяч военных участвуют в боевых действиях. Кроме того, тысячи людей живут в прифронтовых районах.

Подоляк спрашивает: как государство может обеспечить их право выбирать и быть избранными. Его ответ — также перемирие.

Отдельно Подоляк подчеркнул, что миллионы внутренне перемещенных лиц создают более сложную логистику и значительно более дорогие избирательные процедуры.

Поэтому поиск средств не может быть только ответственностью Украины — международные партнеры должны приобщиться к финансированию.

«Если на эти три вопроса будут найдены ответы, мы готовы», — подытожил Подоляк.

Возможны ли выборы в Украине во время войны

Напомним, в Украине до сих пор нет ни одного законодательного документа, который позволил бы начать подготовку к выборам в военное время. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

Он подчеркнул, что нет даже черновиков таких решений, а какие-либо изменения в избирательном законодательстве должны обсуждаться публично. Ключевым условием проведения выборов он назвал безопасность избирателей как в Украине, так и за рубежом.

Корниенко также подчеркнул, что государство не может обеспечить безопасность на прифронтовых территориях, поэтому вопрос открытия участков там остается неурегулированным. Подготовка к выборам нуждается в комплексных решениях, однако пока ни одно из них не внесено в парламент.