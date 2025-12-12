- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 191
- Час на прочитання
- 1 хв
Взяли під варту суддю, який просив "на хлєбушек" за потрібне рішення: відео
За скасування арешту на 20 кубічних метрів деревини суддя одержав $1300 хабаря.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою 1 млн грн застави для судді із Закарпаття, якого затримали після отримання хабаря за ухвалення потрібного рішення.
Про це повідомили в НАБУ, опублікувавши оперативне відео, на якому суддя отримує неправомірну винагороду.
На опублікованих кадрах суддя стверджує, що за «допомогу» комусь «отримати собі щось трішки — це не погано, а нормально».
Коли потенційна учасниця судового процесу вислухала рекомендації від цього «служителя Феміди», як і коли їй потрібно подавати клопотання, щоб воно не потрапило на розгляд до іншого слідчого судді, він попросив у неї «на хлєбушек».
Як повідомили в НАБУ, суддя Воловецького районного суду пропонував скасувати арешт на 20 кубічних метрів деревини. За це він одержав $1300 хабаря.
Правоохоронці затримали суддю та вилучили неправомірно отриману винагороду.
Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.
Нагадаємо, раніше в Одесі викрили схему із захоплення квартир померлих власників, одним із фігурантів якої виявився колишній суддя.