У Росії люди вийшли на масову акцію протесту: чим незадоволені

У неділю, 14 грудня, в російському місті Томську десятки людей протестували проти рішення Росії заборонити американську дитячу ігрову платформу Roblox. Це рідкісний прояв громадського невдоволення в цій авторитарній державі.

Про це повідомляє Reuters.

Російський регулятор зв’язку Роскомнагляд 3 грудня оголосив про блокування Roblox, оскільки він «сповнений неприйнятного контенту, який може негативно вплинути на духовний та моральний розвиток дітей».

У сибірському місті Томську, що за 2900 км на схід від Москви, кілька десятків людей вийшли на вулицю з рукописними плакатами: «Не чіпайте Roblox», «Roblox — жертва цифрової залізної завіси», а найгострішим було гасло «Заборони та локдауни — це все, що ви можете зробити».

На фотографіях видно близько 25 людей, які стояли колом на снігу з плакатами в руках.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що поліцейські затримали двох учасників акції, одного з них було доставлено до відділення за підозрою у демонстрації «екстремістської символіки».

У Росії заборона Roblox викликала дискусію щодо цензури, безпеки дітей під час використання технологій та навіть ефективності цензури в цифровому світі, де діти можуть обійти багато заборон лише кількома клацаннями.

Багато росіян просто обходять заборони, використовуючи VPN (віртуальні приватні мережі), хоча деякі молоді росіяни ставлять під сумнів логіку заборони, якщо її можна так легко обійти, а інші дивуються, чому в Росії так мало альтернатив забороненим державою додаткам.

Деякі російські батьки та вчителі висловили стурбованість тим, що Roblox дозволяє дітям отримувати доступ до контенту сексуального характеру та спілкуватися з дорослими.

Roblox, що базується в Сан-Матео, Каліфорнія, був заборонений у таких країнах як Ірак і Туреччина.

Російські чиновники заявляють про необхідність цензури для захисту від «інформаційної війни», яку начебто ведуть західні держави, та від того, що вони вважають «декадентською західною культурою», яка підриває «традиційні російські цінності».

Москва блокує або обмежує також такі платформи соціальних мереж, як Snapchat, Facebook, Instagram, WhatsApp та YouTube.

